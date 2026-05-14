Julieta Poggio inventó una frase para describir a Mendoza y se volvió viral: ¿la usarías?

Julieta Poggio creó una frase viral para describir su paso por Mendoza. ¿Te sumás a la tendencia? Votá al final de la nota.

Julieta Poggio, la ex participante de Gran Hermano que supo conquistar al público con su personalidad frontal y su estilo canchero, compartió unos días en Mendoza con sus amigas, la provincia del interior argentino que tanto ama y que nunca deja de visitar cada vez que tiene un momento libre.

Fue una de sus amigas quien publicó en Instagram una frase que, según contó, Julieta siempre le gusta armar en sus viajes y que esta vez quedó para la posteridad: "En Mendoza se goza". La frase, que repitieron todas en diferentes tomas de un reel con diferentes actividades y paisajes, se convirtió en el lema no oficial de esas vacaciones y hasta podría transformarse en el nuevo slogan turístico de la provincia.

Mirá el video de Julieta Poggio y sus amigas en Mendoza: Julieta Poggio y sus amigas en Mendoza

El fenómeno del "En Mendoza se goza" empezó a viralizarse rápidamente entre los seguidores de la influencer. Lo cierto es que Julieta, sin proponérselo (o quizás sí), logró instalar una frase que resume bastante bien el espíritu de una provincia que invita a tomarse un vino mirando la montaña y disfrutar de las diferentes actividades.

Más allá de la repercución que pueda generar una frase tan pegadiza, queda claro que Julieta Poggio sabe cómo generar contenido que conecta con su audiencia y que, además, promueve el turismo interno con una simpleza que ninguna campaña podría igualar. Porque no es lo mismo un comercial institucional con música emotiva y tomas perfectas de bodegas que un reel de cuatro amigas riéndose, tomando vino y repitiendo una frase tan pegadiza como "En Mendoza se goza".