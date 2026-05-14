El famoso cuadro con una maldición cuyas copias fueron furor en los 80: ¿lo tuviste en tu casa?

Resulta casi imposible no recordar esa mirada vidriosa colgada en alguna pared familiar. El "Niño llorón" se convirtió en un fenómeno decorativo durante décadas, pero detrás de su éxito comercial se gestó una de las leyendas urbanas más persistentes del siglo XX. Lo que comenzó como un furor pronto derivó en el relato de una maldición que, según los testimonios de la época, atraían la desgracia y el fuego a los hogares que los albergaban.

La mecha se encendió en el Reino Unido, allá por septiembre de 1985. Un bombero aseguró que, en medio de las cenizas de edificios reducidos a escombros, estas imágenes aparecían siempre intactas, como si el fuego se negara a tocarlas. La noticia corrió como reguero de pólvora y las redacciones periodísticas empezaron a recibir llamados de personas que juraban haber vivido tragedias similares. Aquella estética kitsch y sentimentalista del pintor Bruno Amadio, conocido como Giovanni Bragolin, se transformó de repente en un símbolo de mal augurio que nadie quería conservar bajo su techo.

Sobre Bragolin se tejieron mil historias: que era un soldado traumatizado por la guerra o un seguidor del fascismo italiano refugiado en España. La teoría más inquietante apunta a que el modelo original era un huérfano llamado Don Bonillo, cuya vida estuvo marcada por incendios desde su infancia. Se dice que el artista capturó esa tristeza profunda en una serie de 27 retratos que luego inundarían el mercado internacional, llegando incluso a los rincones de Mendoza y Chile, donde los relatos de mala suerte también encontraron eco entre los vecinos.

La tensión social escaló a tal punto que se organizaron quemas masivas para destruir las reproducciones de esta obra. En una coreografía casi ritual cerca de Halloween, miles de láminas fueron entregadas a las llamas para intentar cortar con la supuesta energía negativa de lo que muchos llamaron maldición. Fue un cierre teatral para un fenómeno que mezcló la cultura pop con la superstición más pura, dejando una pregunta flotando en el aire: ¿era la pintura la que causaba el desastre o simplemente se convirtió en el chivo expiatorio de una época sugestionada?

Cuadro maldito 1 ¿Maldición o histeria? El misterio de las pinturas que sobrevivían intactas a los incendios. Foto: @antiguedadespompeya

Hoy, la figura de estos niños de ojos húmedos sigue despertando curiosidad en plataformas de venta online y ferias de antigüedades. Los cazadores de misterios sostienen que al poner el retrato de cabeza las pinceladas dan la idea de ser llamas que envuelven al pequeño protagonista de la imagen. Para algunos, es solo una pieza vintage cargada de nostalgia; para otros, un objeto que es mejor mirar de lejos. Lo cierto es que la leyenda urbana del cuadro que no se quema ya forma parte del folklore mundial, recordándonos que, a veces, la realidad y el mito se mezclan de formas tan inexplicables como la mirada de aquel pequeño protagonista.