Los 3 argentinos que corrieron el Gran Premio de Australia y la "maldición" que Colapinto intentará romper

Después de una pretemporada exigente, con trabajo intensivo en fábrica y simulador, el equipo llega con expectativas positivas. La puesta a punto del monoplaza estará centrada en el equilibrio en curvas rápidas y la gestión de energía en rectas largas, dos factores determinantes en Albert Park, un trazado semiurbano que exige máxima eficiencia.

El circuito presenta características particulares: tiene una longitud de 5,278 kilómetros, 14 curvas y cinco zonas de “modo recto”, en una carrera que se extenderá a lo largo de 306,124 kilómetros. Además, el GP de Australia se ha consolidado como uno de los eventos más convocantes del calendario, con cifras récord de asistencia en los últimos años.

Más allá del entusiasmo por el debut de Colapinto , el dato que sobresale es contundente: ningún piloto argentino logró terminar una carrera en Australia. Se trata de una estadística que atraviesa distintas épocas y que convierte la cita en una especie de cuenta pendiente para el país.

El primer antecedente (teniendo en cuenta que el GP de Australia se corre desde 1985) es el de Oscar Larrauri, quien compitió en la edición de 1988 —cuando la carrera aún se disputaba en Adelaida—, pero no pudo completar la prueba. Años más tarde, ya en Melbourne, Esteban Tuero abandonó en 1998 por problemas de motor con Minardi, en una competencia que quedó en manos de Mika Hakkinen.

esteban tuero Esteban Tuero debutó en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia de 1998 con Minardi a los 19 años. Clasificó 17°, recibió penalizaciones de stop & go por adelantarse en la largada y exceso de velocidad en boxes, y abandonó en la vuelta 22 por rotura de motor. www.f1-web.com.ar

Tuero y Mazzacane, los únicos en Albert Park

Desde que el Gran Premio se trasladó a Albert Park en 1996, solo dos argentinos lograron largar en este circuito: Esteban Tuero y Gastón Mazzacane. Este último participó en dos oportunidades, en 2000 y 2001, pero tampoco logró ver la bandera a cuadros en ninguna de ellas.

En ambas ediciones, Mazzacane debió abandonar —primero con Minardi y luego con Prost—, en carreras dominadas por Michael Schumacher. Así, la estadística negativa se consolidó con el paso de los años, sin excepciones.

gastón mazzacane Gastón Mazzacane debutó en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia 2000 con el equipo Minardi, largando 22º y abandonando en la vuelta 40 por problemas en la caja de cambios. www.f1-web.com.ar

El contexto de Franco Colapinto y un debut especial

En este escenario, la presencia de Colapinto adquiere un valor simbólico adicional. No solo se trata de su primera participación en Australia, sino también de la posibilidad de cambiar una tendencia que lleva décadas. El argentino llega tras una sólida preparación y con el objetivo de afianzarse en la máxima categoría.

El protagonismo argentino en Australia no se limitará a la Fórmula 1. Nicolás Varrone competirá en Fórmula 2, mientras que Mattia Colnaghi lo hará en Fórmula 3, completando una destacada presencia nacional en las principales categorías del automovilismo internacional.

¿Se rompe la “maldición” en Melbourne?

Con todos estos antecedentes, la gran incógnita pasa por saber si Colapinto podrá romper la racha adversa. Terminar la carrera ya representaría un logro significativo desde lo histórico, más allá del resultado final.

franco colapinto alpine El rendimiento de Franco Colapinto estará bajo la lupa desde el inicio en la temporada 2026 de la Fórmula 1. Instagram @alpinef1team

Australia ha sido escenario de debuts memorables y momentos icónicos. Ahora, el piloto argentino tiene la oportunidad de escribir su propio capítulo y, quizás, dejar atrás una estadística para el olvido.