"Absolutamente": un experimentado piloto proyecta a Alpine en la lucha por los puntos

El arranque de la temporada 2026 de Fórmula 1 encuentra a Alpine en una situación muy distinta a la del año pasado. Luego de un ciclo marcado por resultados discretos, la escudería francesa aparece con señales de crecimiento que generan expectativas dentro del paddock.

Durante 2025, el equipo decidió resignar desarrollo en su auto para concentrarse anticipadamente en el nuevo reglamento técnico. Esa estrategia, que implicó competir en desventaja durante varios fines de semana, tenía como objetivo llegar mejor preparado al actual campeonato.

Los primeros indicios del A526 en las pruebas previas al inicio del calendario reforzaron esa apuesta y posicionaron a Alpine como una estructura capaz de meterse con mayor regularidad en la pelea por los puntos.

El análisis de James Hinchcliffe en F1 Nation refuerza esa tendencia. El expiloto de IndyCar, hoy más enfocado en su rol como analista de la F1, se mostró convencido del salto de calidad del equipo. "Absolutamente", afirmó al ser consultado sobre la posibilidad de ver a Franco Colapinto y Pierre Gasly dentro del top 10 de manera habitual. "Según lo que vimos en Baréin, creo que no solo es posible, sino muy probable", sostuvo en relación con el rendimiento mostrado en la pretemporada .

Alpine sigue en boca de todos en la previa del Gran Premio de Australia. ¿Podrá consolidar los pronósticos?

Para el canadiense, el cambio de enfoque adoptado por Alpine ya empieza a reflejarse en pista, algo que no todos los equipos lograron pese a seguir estrategias similares.

Pierre Gasly, clave en la reconstrucción del equipo

En su análisis, también destacó el rol del piloto francés dentro de la estructura, especialmente en un contexto adverso como el que atravesaron en 2025. "Gasly, me da pena en el sentido de que realmente tuvo que sufrir durante la temporada pasada, pero había luz al final del túnel. Fue uno de los equipos que se comprometió muy pronto con este nuevo reglamento, sabían que llegaría la unidad de potencia Mercedes, todos los ingredientes estaban ahí para que funcionara".

"Tuvieron que soportar algunos fines de semana brutales, especialmente en la segunda mitad del año, pero creo que ha usado 2025 como combustible para arrancar con todo. El equipo parece haber hecho un trabajo bastante bueno ejecutando ese cambio de rumbo. Cuando consideras que Williams adoptó una filosofía similar y ciertamente no salió con la misma fuerza que Alpine, en términos de dedicar muy pronto en 2025 recursos al coche de 2026, creo que han hecho un gran trabajo y pienso que Gasly está listo".

pierre gasly Todos los ojos puestos en lo que pueda hacer Gasly con el A526. Instagram @alpinef1team

"Ha sido algo así como el líder del equipo, ha mantenido su motivación alta, su actitud positiva durante una campaña 2025 muy difícil, y ahora, si tiene el material para hacerlo, creo que será absolutamente una amenaza para los puntos cada fin de semana", concluyó.

Con este panorama, Alpine se perfila como uno de los equipos a seguir en el inicio del campeonato, con argumentos que invitan a pensar en una temporada mucho más competitiva.