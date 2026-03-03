La F1 evalúa cambios en el calendario por el conflicto en Medio Oriente y Alpine podría tener un GP "en casa"

La Fórmula 1 está a punto de iniciar su temporada 2026 con el Gran Premio de Australia, en un calendario que, en principio, mantiene su estructura original. Las siguientes paradas en China y Japón completan el arranque previsto para marzo.

Sin embargo, el panorama comienza a complejizarse de cara a las fechas estipuladas para abril. Las competencias en Baréin y Arabia Saudita quedaron bajo análisis debido al contexto geopolítico que atraviesa la región .

Ante esta situación, la organización del campeonato ya trabaja en posibles alternativas para garantizar la continuidad del calendario sin poner en riesgo la seguridad de equipos y pilotos.

En caso de que sea necesario modificar el cronograma, la Fórmula 1 tiene en carpeta varios circuitos europeos que podrían asumir esas fechas. Entre ellos aparecen tres nombres con experiencia reciente en la categoría: Imola (Emilia-Romaña, Italia), Portimao (Algarve, Portugal) y Paul Ricard (Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia).

Estos trazados reúnen condiciones logísticas y técnicas que permitirían una rápida incorporación al calendario, algo clave si se requiere una solución inmediata.

paul ricard La situación en Medio Oriente obliga a la Fórmula 1 a pensar en reemplazos y el circuito francés aparece como opción. Shutterstock

La elección no solo dependerá de la disponibilidad, sino también de la capacidad de cada sede para adaptarse a las exigencias actuales del campeonato.

Paul Ricard y una chance especial para Alpine

Dentro de ese grupo, el circuito de Paul Ricard asoma como una alternativa con un condimento particular. Su posible regreso no solo implicaría la vuelta de un escenario histórico, sino también la chance de disputar una carrera en Francia.

En ese contexto, Alpine podría verse directamente favorecido, ya que tendría la oportunidad de correr un Gran Premio como “local”.

pierre gasly Pierre Gasly y Alpine podrían ser locales este año. Instagram @alpinef1team

El trazado no forma parte de la rotación desde 2022, pero su historial y estado operativo lo mantienen como una opción concreta ante cualquier eventualidad.

A la espera de una definición oficial

Por ahora, las fechas en Medio Oriente continúan en el calendario sin modificaciones. No obstante, la evolución del contexto internacional será determinante para confirmar o descartar esos eventos.

calendario 2026 f1 El calendario 2026 de la Fórmula 1. X @F1

La Fórmula 1 sigue de cerca la situación y mantiene abiertas todas las alternativas. En ese escenario, Europa podría volver a ganar protagonismo de manera inesperada.