El mensaje alentador de Pierre Gasly a días del GP de Australia: "Me siento fuerte para luchar por mi equipo""

El piloto de Alpine, Pierre Gasly, compartió un mensaje en sus redes sociales a pocos días del comienzo de una nueva temporada de Fórmula 1.

Se terminó la espera. Este fin de semana vuelven a encenderse los motores y se pone en marcha una nueva temporada de Fórmula 1. La categoría más importante del automovilismo tendrá su punto de partida en el Albert Park de Melbourne para disputar el Gran Premio de Australia, una circuito con mucha historia dentro de la Máxima.

Esta carrera será clave para todos los equipos, ya que podrán obersevar en donde están parados y también para ir mejorando de cara al siguiente GP (será en China el fin de semana del 14 de marzo). Uno de los equipos que tendrá la obligación de mejorar considerablemente su rendimiento con respecto al año pasado es Alpine.

alpine pierre gasly baréin El equipo con base en Enstone dejó atrás un 2025 difícil y ahora busca capitalizar su apuesta a largo plazo. Shutterstock Ante ello tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly continuán con la puesta a punto de cara a lo que será el debut en Melbourne y en las últimas horas el piloto francés compartió un mensaje en sus redes en donde se lo puede ver listo y motivado por un nuevo año en el Gran Circo.

El mensaje alentador de Pierre Gasly a días del GP de Australia "Ya es esa época del año, carrera semana número 1!! Todas estas horas en el gimnasio haciendo ejercicio, estos kilómetros corridos, probando vueltas, días en el simulador, tiempo trabajando en la fábrica con los chicos, finalmente es hora de darle lo mejor para el inicio de esta nueva temporada 2026 y mostrar de qué estamos hechos!", expresó en primera instancia.