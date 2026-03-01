La frase esperanzadora de Franco Colapinto a días del GP de Australia: "Hay que llevar a Alpine a la cima"
A tan solo cinco días de la primera carrera del año, Colapinto habló sobre el compromiso y el objetivo que tiene Alpine para 2026.
El próximo jueves a las 22:30, Franco Colapinto pondrá primera en una nueva temporada de Fórmula 1. El piloto de Alpine abrirá el calendario con la práctica 1 del Gran Premio de Australia en el Albert Park de Melbourne.
A pocos días de lo que será el comienzo de un nuevo año en la Máxima, el argentino junto a su compañero de equipo, Pierre Gasly, ultiman detalles para llegar de la mejor manera y así lo detallaron en un video con imágenes del ‘Filming Day’ realizado en Silverstone, donde ambos pilotos expresaron sus expectativas para este arranque del campeonato.
Franco Colapinto y su compromiso con la Fórmula 1
En primer lugar, Franco Colapinto se refirió al significado que tiene competir en la F1 y al compromiso que demanda la actividad: “Creo que es una manera de vivir para nosotros. Nuestra vida es el deporte y estamos poniéndolo todo, toda nuestra energía en él”, comenzó.
“Tenés que ser muy apasionado para estar acá. Tenés que sacrificar muchas cosas. El sacrificio es parte de la Fórmula 1 y la tenés que elegir muchas veces”, añadió.
Por otro lado, subrayó lo que significa comenzar una nueva etapa dentro del equipo francés: "Empezar un nuevo camino con nuevas personas es súper especial, especialmente con un equipo tan exitoso como Renault-Alpine ”, señaló.
La frase esperanzadora de Colapinto a días del GP de Australia
Por último, Colapinto puso énfasis en la meta grupal que busca alcanzar el equipo: “Estamos trabajando juntos con un propósito que va más allá de mí, de Pierre… llevar a Alpine de vuelta a la cima. Estamos trabajando muy duro para estar cada vez más cerca de que se haga realidad. Año tras año eso te motiva a seguir empujando con nuevas metas, nuevos sueños”, concluyó.