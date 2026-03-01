La frase esperanzadora de Franco Colapinto a días del GP de Australia: "Hay que llevar a Alpine a la cima"

A tan solo cinco días de la primera carrera del año, Colapinto habló sobre el compromiso y el objetivo que tiene Alpine para 2026.

El próximo jueves a las 22:30, Franco Colapinto pondrá primera en una nueva temporada de Fórmula 1. El piloto de Alpine abrirá el calendario con la práctica 1 del Gran Premio de Australia en el Albert Park de Melbourne.

A pocos días de lo que será el comienzo de un nuevo año en la Máxima, el argentino junto a su compañero de equipo, Pierre Gasly, ultiman detalles para llegar de la mejor manera y así lo detallaron en un video con imágenes del ‘Filming Day’ realizado en Silverstone, donde ambos pilotos expresaron sus expectativas para este arranque del campeonato.

Franco Colapinto y su compromiso con la Fórmula 1 En primer lugar, Franco Colapinto se refirió al significado que tiene competir en la F1 y al compromiso que demanda la actividad: “Creo que es una manera de vivir para nosotros. Nuestra vida es el deporte y estamos poniéndolo todo, toda nuestra energía en él”, comenzó.

A new era, new opportunities. It all starts here. pic.twitter.com/XMzqyA08ti — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 1, 2026 “Tenés que ser muy apasionado para estar acá. Tenés que sacrificar muchas cosas. El sacrificio es parte de la Fórmula 1 y la tenés que elegir muchas veces”, añadió.

Por otro lado, subrayó lo que significa comenzar una nueva etapa dentro del equipo francés: "Empezar un nuevo camino con nuevas personas es súper especial, especialmente con un equipo tan exitoso como Renault-Alpine ”, señaló.