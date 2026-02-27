Franco Colapinto, a la espera de su primer GP de Australia: todas sus carreras y resultados en la Fórmula 1

A días del inicio de una nueva temporada de la Fórmula 1 , la atención se centra en Franco Colapinto , quien afronta por primera vez un campeonato completo como piloto titular tras su prometedor debut en 2024 y un exigente 2025 con Alpine , donde acumuló experiencia aunque no logró sumar puntos .

El estreno en el Gran Premio de Australia tendrá un valor especial para el piloto argentino, ya que será la primera vez que dispute esa carrera en su trayectoria dentro de la categoría.

El debut de Colapinto en la Fórmula 1 se produjo en la parte final de 2024, cuando disputó nueve Grandes Premios con Williams. En ese tramo inicial logró destacarse con actuaciones consistentes, incluyendo un octavo puesto en Azerbaiyán y un décimo lugar en Estados Unidos.

Esa primera experiencia le permitió dar el salto a Alpine en 2025, donde afrontó 18 competencias como piloto titular. Allí atravesó un año de adaptación, con resultados variables pero una clara evolución en ritmo y consistencia.

Franco Colapinto sumó puntos con Williams y espera hacer lo propio este año en Alpine.

La confirmación de su continuidad llegó en Brasil, cuando el equipo ratificó que seguiría como titular para 2026, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera.

Todas las carreras de Franco Colapinto en la Fórmula 1

En total, Colapinto acumula 27 Grandes Premios en la categoría, repartidos entre Williams y Alpine.

En 2024 (Williams):

Italia: 12°

Azerbaiyán: 8°

Singapur: 11°

Estados Unidos: 10°

México: 12°

Brasil: abandono

Las Vegas: 14°

Catar: abandono

Abu Dabi: abandono

En 2025 (Alpine):

Emilia-Romaña (Imola): 16°

Mónaco: 13°

España: 15°

Canadá: 13°

Austria: 15°

Gran Bretaña: abandono

Bélgica: 19°

Hungría: 18°

Países Bajos: 11°

Italia: 17°

Azerbaiyán: 19°

Singapur: 16°

Estados Unidos: 17°

México: 16°

Brasil: 15°

Las Vegas: 17°

Catar: 14°

Abu Dabi: 20°

Un nuevo desafío en la máxima categoría

El inicio de 2026 representa mucho más que una nueva temporada. Será la primera vez que Colapinto encare el calendario desde el arranque, en un contexto de cambios reglamentarios que prometen modificar el orden competitivo.

También será su estreno en Australia, una carrera suele abrir el campeonato (lo hizo en 2025, cuando Colapinto aún era piloto de reserva) y que ahora lo tendrá como protagonista desde el inicio.

colapinto baréin Franco Colapinto realizó su primera pretemporada completa y se prepara para dar de qué hablar en la Fórmula 1 2026. Instagram @alpinef1team

Con experiencia acumulada, continuidad en el equipo y mayor conocimiento de la categoría, el piloto argentino afronta el desafío más importante de su trayectoria: consolidarse en la Fórmula 1 y dar un salto definitivo en rendimiento.