Fórmula 1 2026: cómo arrancan el año Gasly y Colapinto con los puntos de penalización

La Fórmula 1 inicia la temporada 2026 con el foco también puesto en el sistema de puntos de penalización que rige las conductas en pista. En ese escenario, Pierre Gasly y Franco Colapinto afrontan el comienzo del campeonato con diferentes registros en sus superlicencias .

Este mecanismo sancionatorio contempla la acumulación de puntos por infracciones cometidas durante las carreras. Cada sanción permanece vigente durante un período de 12 meses, lo que obliga a los pilotos a sostener un manejo consistente a lo largo del calendario.

El límite está fijado en 12 puntos: al alcanzarlo, el piloto recibe automáticamente una suspensión para la siguiente competencia, una medida que busca reforzar el control deportivo dentro de la categoría.

En la antesala del campeonato, Gasly registra 2 puntos de penalización, los cuales caducarán el 3 de agosto de 2026. Esto le permite iniciar el año con margen dentro del sistema, sin riesgo inmediato de sanción.

Colapinto, en tanto, cuenta con 1 punto en su superlicencia , que vencerá el 29 de junio de 2026. De esta manera, el argentino se ubica entre los pilotos con menor carga de penalizaciones al inicio del calendario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alpineclub_esp/status/2026404344480883093&partner=&hide_thread=false | Puntos de penalización de los pilotos de Alpine en su superlicencia antes del inicio de la temporada:



Gasly 2 puntos (que recuperará el 3 de agosto)

Colapinto 1 punto (que recuperará el 29 de junio)#F1 [ @Motor_Sport] pic.twitter.com/1gajDqHwwK — Alpine Club (@alpineclub_esp) February 24, 2026

Ambos casos se encuentran lejos de los registros más altos de la parrilla, donde algunos pilotos acumulan cifras más elevadas y deben administrar con mayor cuidado cada maniobra.

Cómo funciona el sistema de penalizaciones en F1

El esquema actual fue diseñado para unificar criterios y dar seguimiento a las infracciones a lo largo del tiempo. Cuando un piloto acumula 12 puntos de penalización en un período de 12 meses, queda suspendido para la siguiente carrera.

Desde su implementación, solo un piloto alcanzó ese límite: Kevin Magnussen en 2024, quien debió cumplir una suspensión tras superar el máximo permitido.

kevin magnusse En la temporada 2024 de la Fórmula 1, Kevin Magnussen llegó a los 12 puntos en su superlicencia. Shutterstock

Antes de este sistema, también existieron sanciones importantes por decisiones de los comisarios, como las que involucraron a Romain Grosjean en 2012 o a Yuji Ide. Sin embargo, el modelo actual permite un control más claro y progresivo sobre la conducta de los pilotos.

Con este contexto, Gasly y Colapinto inician la temporada 2026 con un panorama controlado dentro del sistema de puntos, aunque deberán sostener ese equilibrio a lo largo de un calendario exigente.