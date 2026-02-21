Fórmula 1 2026: cómo largarían Franco Colapinto y Pierre Gasly en Australia según los tiempos de Baréin

Al recopilar los mejores tiempos es necesario aclarar que, por ahora, no sugieren nada. Los test son solo eso, y no todos los equipos buscan vueltas rápidas, sino que hay quien se centra solo en la fiabilidad y siempre queda la duda de cuántos exprimieron al máximo su coche.

Dicho esto, los registros de la segunda semana en Baréin (del miércoles 18 al viernes 20) permitieron armar una parrilla hipotética. Allí, Gasly aparece en la octava posición con un tiempo de 1:33.421, mientras que Colapinto se ubica 11°, con 1:33.818, muy cerca de la zona de puntos.

El panorama que dejan los tiempos es de extrema paridad en la mitad del pelotón. Entre el octavo y el duodécimo lugar hay apenas unas décimas, lo que sugiere que una buena clasificación en Australia podría cambiarlo todo . En ese escenario, Alpine parece haber dado un paso adelante respecto a lo visto en la -muy pobre- temporada anterior.

Hay gran expectativa en torno al desempeño de Franco Colapinto durante la temporada 2026 de la Fórmula 1.

También hay que considerar factores clave: qué neumático utilizó cada piloto, la carga de combustible y los mapas de motor. Como no se sabe qué mapa motor lleva cada equipo en cada momento de los test, ni en qué condiciones exactas marcaron sus vueltas, cualquier proyección debe tomarse con cautela.

Qué se puede esperar en Australia

Uno de los aspectos más destacados es la cercanía entre ambos pilotos de Alpine. El registro de 1:33.818 dejó a Colapinto al borde del top 10, consolidando una tendencia que ya se había insinuado en la primera tanda de pruebas, mientras que Gasly logró meterse directamente en esa zona.

Gasly Pierre Gasly largaría en zona de puntos si se toman en cuenta los tiempos de los test en Baréin. X @AlpineF1Team

Para muchos pilotos (entre ellos Colapinto), no haber participado en la última jornada -cuando suele haber mejores condiciones de pista- también puede haber condicionado el tiempo final. Aun así, el rendimiento general deja una sensación positiva: Alpine podría meterse en la pelea por la Q3 desde la primera carrera si confirma este nivel.

Con un inicio de campeonato inminente, la gran incógnita es cuánto de estos tiempos se trasladará a la realidad de Australia. La respuesta llegará pronto, cuando se apaguen los semáforos y la pretemporada quede definitivamente atrás.