El contrato de Pierre Gasly con Alpine incluye una cláusula clave: de qué se trata

El futuro de Pierre Gasly dentro de Alpine parece completamente asegurado tras la extensión de su contrato hasta finales de 2028 . Sin embargo, detrás de esa continuidad existe un detalle contractual que introduce un matiz clave en el proyecto deportivo del equipo francés.

El piloto firmó un nuevo vínculo para el período 2026-2028 que incluye una cláusula de salida anual. Esto significa que, bajo determinadas condiciones deportivas, Gasly podría liberarse antes de tiempo si considera que el rumbo competitivo de Alpine no cumple con las expectativas previstas.

En un contexto de reestructuración técnica y cambio reglamentario en la Fórmula 1 , este punto adquiere especial relevancia tanto para el equipo como para el mercado de pilotos.

El acuerdo contempla que Gasly pueda evaluar su continuidad al final de cada temporada. Si mantiene contactos con otro equipo y el rendimiento de Alpine no está a la altura de los objetivos planteados, el francés tiene la posibilidad contractual de rescindir su vínculo anticipadamente.

No se trata de una ruptura automática, sino de una ventana legal que le permite negociar su salida bajo parámetros previamente establecidos. En otras palabras, el contrato ofrece estabilidad formal hasta 2028, pero con una puerta abierta año a año.

Pierre Gasly es el pilar de Alpine en la nueva era reglamentaria de la Fórmula 1 que comienza en 2026.

Esta condición protege al piloto ante un eventual estancamiento deportivo, especialmente en una etapa donde los movimientos hacia 2027 podrían ser determinantes dentro de la parrilla.

Un líder deportivo en plena transformación

Desde su llegada en 2023, Gasly se consolidó como una de las referencias internas de Alpine. En medio de cambios dirigenciales, ajustes estructurales y altibajos en resultados, el francés asumió un rol protagónico dentro de la escudería de Enstone.

Al anunciar la extensión, el equipo explicó que el acuerdo "consolida la confianza de Alpine en Pierre como el piloto que liderará al equipo en la nueva era del reglamento a partir de 2026". El mensaje fue claro: Gasly es considerado el eje del nuevo proyecto técnico.

La transformación que se avecina incluye modificaciones profundas en aerodinámica, motores y estructura operativa. En ese escenario, la experiencia del francés aparece como un factor de estabilidad frente a un contexto cambiante.

gasly baréin Pierre Gasly, referente de Alpine. X @AlpineF1Team

El contraste entre Gasly y Colapinto en Alpine

Mientras Gasly quedó blindado contractualmente —aunque con cláusula flexible—, la situación de Franco Colapinto representa otra lógica dentro del equipo. El argentino fue confirmado como titular para 2026 y proyecta su crecimiento como apuesta a futuro.

También existe una marcada diferencia salarial. Gasly percibe cerca de 12 millones de dólares anuales, cifra comparable a la de pilotos consolidados de la zona media-alta de la parrilla. En cambio, el contrato de Colapinto se ubica entre 500.000 y 1 millón de dólares por temporada.

colapinto gasly1 Pierre Gasly y Franco Colapinto, pilotos titulares de Alpine para la temporada 2026. X @alpineclub_esp

La convivencia entre experiencia y proyección forma parte del nuevo modelo de Alpine. Sin embargo, la cláusula de salida anual introduce un factor estratégico: si el rendimiento no acompaña, el mercado podría activarse antes de 2028.

En una Fórmula 1 que ingresará en una nueva era técnica en 2026, la estabilidad contractual ya no es sinónimo de permanencia absoluta. Y en el caso de Gasly, esa diferencia está escrita en una cláusula.