Alpine confirmó el cronograma de Franco Colapinto y Pierre Gasly para la última semana de pretemporada

El piloto argentino afronta sus últimos días de preparación antes del inicio oficial de la temporada 2026 de Fórmula 1.

El piloto argentino saldrá a pista en la franja vespertina del miércoles y afrontará de manera íntegra la actividad del jueves, una oportunidad clave para continuar sumando kilómetros y datos técnicos. Gasly, en tanto, alternará las restantes sesiones en un trabajo coordinado que apunta tanto al rendimiento como a la confiabilidad del auto.

line up alpine Alpine definió el cronograma de Franco Colapinto para el cierre de la pretemporada. Instagram @alpinef1team Colapinto, de 22 años, ya dejó señales positivas en el Circuito Internacional de Baréin durante la primera tanda. Aunque una falla limitó su participación inicial a 28 vueltas, logró recuperarse en el cierre semanal con 144 giros consecutivos y un registro de 1:35.806, la marca más rápida obtenida por Alpine en ese escenario hasta ahora. Gasly también completó un programa sólido, acumulando 146 vueltas pese a inconvenientes mecánicos en el tramo final de su turno.

Días clave antes del debut La preparación del argentino no se limitó a Medio Oriente. Previamente participó en pruebas privadas en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde completó 60 vueltas en su primera jornada y 58 adicionales en una segunda salida.

franco colapinto Franco Colapinto se prepara para la segunda semana de test en Baréin. X @AlpineF1Team Con ese recorrido acumulado, Colapinto llegará al cierre de la pretemporada con 1.479 kilómetros al volante del nuevo auto. El equipo considera fundamental este rodaje para afinar configuraciones aerodinámicas, evaluar el comportamiento de los neumáticos y ajustar detalles de cara a la competencia oficial.