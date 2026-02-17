Alpine confirmó el cronograma de Franco Colapinto y Pierre Gasly para la última semana de pretemporada
El piloto argentino afronta sus últimos días de preparación antes del inicio oficial de la temporada 2026 de Fórmula 1.
Alpine oficializó la planificación de trabajo de Franco Colapinto y Pierre Gasly para los últimos tres días de ensayos de la Fórmula 1 en Baréin. La escudería francesa mantendrá un esquema de rotación similar al aplicado en la primera semana, con el objetivo de optimizar el desarrollo del monoplaza en plena etapa de adaptación reglamentaria.
El piloto argentino saldrá a pista en la franja vespertina del miércoles y afrontará de manera íntegra la actividad del jueves, una oportunidad clave para continuar sumando kilómetros y datos técnicos. Gasly, en tanto, alternará las restantes sesiones en un trabajo coordinado que apunta tanto al rendimiento como a la confiabilidad del auto.
Colapinto, de 22 años, ya dejó señales positivas en el Circuito Internacional de Baréin durante la primera tanda. Aunque una falla limitó su participación inicial a 28 vueltas, logró recuperarse en el cierre semanal con 144 giros consecutivos y un registro de 1:35.806, la marca más rápida obtenida por Alpine en ese escenario hasta ahora. Gasly también completó un programa sólido, acumulando 146 vueltas pese a inconvenientes mecánicos en el tramo final de su turno.
Días clave antes del debut
La preparación del argentino no se limitó a Medio Oriente. Previamente participó en pruebas privadas en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde completó 60 vueltas en su primera jornada y 58 adicionales en una segunda salida.
Con ese recorrido acumulado, Colapinto llegará al cierre de la pretemporada con 1.479 kilómetros al volante del nuevo auto. El equipo considera fundamental este rodaje para afinar configuraciones aerodinámicas, evaluar el comportamiento de los neumáticos y ajustar detalles de cara a la competencia oficial.
Días, horarios y TV en vivo
Las últimas pruebas en Baréin se desarrollarán entre el miércoles 18 y el viernes 20 de febrero. Cada día estará dividido en dos bloques: de 4 a 8 de la mañana (hora argentina) y luego de 9 a 13, tras una breve pausa.
La cobertura completa podrá verse en Latinoamérica a través de Disney+ y Fox Sports, plataformas que transmitirán en directo las tres jornadas, en las que Colapinto buscará consolidar su adaptación y Alpine intentará cerrar la pretemporada con señales alentadoras antes del inicio del campeonato 2026.