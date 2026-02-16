Alpine apunta al salto en la F1 2026 con un coche renovado y "grandes avances" en potencia

Alpine encara la temporada 2026 de la Fórmula 1 con expectativas renovadas. Luego de un 2025 en el que terminó décimo y último en el Campeonato de Equipos, la escudería francesa decidió priorizar el desarrollo del auto bajo las nuevas regulaciones técnicas antes que muchos de sus rivales, una apuesta que ahora comienza a mostrar señales alentadoras.

Steve Nielsen , director general del equipo, fue contundente al analizar el nuevo monoplaza. Según explicó, Alpine ha logrado construir un coche “mucho mejor” que el de la temporada anterior y confía en que el salto de calidad pueda reflejarse en la competitividad general de la estructura.

El equipo completó un intenso programa de pruebas con Pierre Gasly y Franco Colapinto , quienes acumularon una buena cantidad de vueltas tanto en el shakedown de Barcelona como en el test de pretemporada en el Circuito Internacional de Baréin. Allí comenzaron a surgir versiones cautelosamente optimistas dentro del paddock.

Al resumir el trabajo realizado en el desierto de Sakhir, Nielsen explicó: "Bastante seguro. Probablemente sea una respuesta un poco aburrida, pero estamos trabajando en el programa, intentando comprender qué hacen los demás, intentando adivinar cuál es su ritmo y cuál es el nuestro".

En una entrevista publicada por el sitio oficial de la Fórmula 1 , el directivo remarcó que los nuevos monoplazas implican desafíos técnicos significativos: “Coches muy nuevos, con muchas cosas nuevas que aprender. Probablemente hayas oído hablar mucho sobre la recuperación y el uso de energía; es un proceso de aprendizaje importante para nosotros, los pilotos. Su uso tiene un gran impacto en los tiempos de vuelta, etc. Por lo tanto, hay muchas cosas nuevas que aprender, y los pilotos tienen que conducir de una forma completamente diferente a la de antes”.

colapinto baréin Pierre Gasly y Franco Colapinto sumaron kilómetros clave en Barcelona y Bahréin mientras Alpine evalúa su verdadero potencial de cara al nuevo reglamento técnico. X @alpineclub_esp

En ese contexto, Nielsen fue prudente al evaluar la posición real del equipo en la parrilla. “Sinceramente, no estoy muy seguro de dónde nos encontramos. Creo que hemos hecho un coche mucho mejor que el del año pasado; bueno, lo sé. Pero, si la carrera fuera mañana, no sé dónde nos alinearíamos. Creo que la zona media de la parrilla es bastante fuerte, pero no lo sé”.

El factor Mercedes y los “grandes avances” de Alpine

Uno de los aspectos más destacados del proyecto 2026 es la incorporación de la nueva unidad de potencia suministrada por Mercedes. Ante la consulta sobre el rendimiento del motor, Nielsen sonrió y afirmó: "Creo que estamos contentos con nuestro proveedor de unidades de potencia. Ese es un aspecto en el que definitivamente hemos logrado grandes avances, sí".

La mejora en el apartado energético es clave en un reglamento que pone fuerte énfasis en la recuperación y gestión eléctrica. Para Alpine, contar con un proveedor competitivo puede marcar la diferencia en una zona media que promete estar extremadamente ajustada.

alpine Steve Nielsen destacó progresos significativos en el desarrollo del monoplaza 2026 y en la integración de la unidad de potencia Mercedes. Instagram @alpinef1team

Más respuestas en Baréin antes del debut en Australia

Nielsen anticipó que la segunda prueba en el Circuito Internacional de Baréin será determinante para clarificar el orden competitivo antes del arranque del calendario en Australia. “Todos estamos haciendo lo mismo, todos tenemos programas”, continuó. “No creo que nadie se haya quedado sin combustible todavía; creo que probablemente lo verán (en la prueba final)”.

El análisis de las tandas largas también forma parte de la evaluación interna. “Vimos una tanda larga de Ferrari y un par de pilotos más, y las tandas largas ayudan a construir la imagen, porque si alguien ha hecho 20 vueltas, definitivamente tenía cierta cantidad de combustible al principio, por ejemplo. Cuantas más tandas largas consigas, más imagen puedes construir”.

Con Alpine y el resto de la parrilla listos para volver a la acción en Baréin el miércoles, el equipo francés busca confirmar en pista que su apuesta anticipada por las reglas 2026 fue el movimiento correcto para regresar a la pelea en la Fórmula 1.