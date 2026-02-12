En Alpine ajustan una cuenta pendiente con Franco Colapinto: el video que lo confirma

Mientras los equipos concentran la atención en el rendimiento de los nuevos monoplazas, Alpine decidió dedicar parte de su trabajo en Baréin a un aspecto menos visible pero igual de decisivo. La estructura francesa busca comenzar la temporada 2026 sin repetir errores que le costaron posiciones valiosas el año pasado.

En el paddock de Sakhir no solo se evalúan cargas aerodinámicas, configuraciones mecánicas y simulaciones de carrera. También hay tiempo para ensayar movimientos milimétricos, coordinación grupal y respuestas bajo presión, factores que pueden definir una competencia ajustada.

El recuerdo de 2025 todavía pesa puertas adentro. Más allá de las limitaciones del A525, el equipo arrastró inconvenientes operativos que impactaron de lleno en las estrategias de carrera, especialmente en fines de semana donde cada segundo resultó determinante.

En ese contexto, la cuenta Alpine Club publicó un mensaje que llena de tranquilidad a los fans de Franco Colapinto : “Simulación de parada en boxes de los mecánicos de Alpine hoy en Baréin. Limpio, sincronizado. Sabemos que este año será importante ajustar esto”.

La referencia no es menor. En 2025, las detenciones en boxes fueron uno de los puntos más cuestionados del equipo. En el Gran Premio de Hungría, Franco Colapinto sufrió una parada que se extendió a 11 segundos cuando cambió neumáticos medios por duros, un registro muy por encima del estándar de la categoría. Más adelante, en esa misma carrera, volvió a perder tiempo con una detención de 7 segundos.

Los problemas no fueron aislados. Pierre Gasly también padeció retrasos, como en el Gran Premio de Estados Unidos, donde su paso por boxes demandó cinco segundos. En Interlagos, Colapinto volvió a ceder terreno con una detención de 5,4 segundos en una competencia extremadamente cerrada: apenas cinco segundos separaron al séptimo del 15° lugar.

La autocrítica y el desafío para 2026

Desde la dirección del equipo reconocieron las dificultades. El propio Steve Nielsen, director general de Alpine, explicó a finales del año pasado: "Creo que en este momento somos poco competitivos. No estamos contentos con eso y nos duele a todos cada día. Pero hay cosas que podemos cambiar ahora y aprender ahora que nos beneficiarán no solo el año que viene, sino en los años venideros. Y hay cosas que quizá podamos ordenar".

El directivo también vinculó parte del problema con la salida de integrantes del equipo hacia Cadillac, la nueva estructura que debutará en 2026. "Hemos estado teniendo dificultades con nuestras paradas en boxes. Han sido poco fiables. Una razón importante de eso es que hemos perdido gente por el undécimo equipo. No es que haya falta de atención al detalle o pereza ni nada por el estilo", señaló.

alpine Alpine ultima detalles para poder tener un año más competitivo dentro de la Fórmula 1. Instagram @briatoreflavio

Para graficarlo, Nielsen utilizó una comparación futbolística: "Es un poco como un equipo de fútbol. Si no puedes poner a tus mejores 11 jugadores en el campo, lo más probable es que rindas un poco peor. Y hemos tenido que pasar por eso. Y, por supuesto, tenemos gente buena y capaz, y los formaremos. Pero es un recorrido. Lleva tiempo. No puedes hacerlo en un fin de semana".

En Baréin, Alpine intenta que ese recorrido avance lo más rápido posible. Porque en una Fórmula 1 cada vez más pareja, los detalles operativos pueden ser tan determinantes como la potencia del motor o la eficiencia aerodinámica, y Franco Colapinto lo sabe mejor que nadie.