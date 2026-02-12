Alpine, presente en la temporada 8 de Drive to Survive con un "palito" para Jack Doohan

Netflix difundió el adelanto oficial de la temporada 8 de Drive to Survive , que estará disponible desde el 27 de febrero de 2026. La nueva entrega volverá a enfocarse en las principales historias del campeonato 2025, con acceso a situaciones internas de los equipos y decisiones que marcaron el rumbo deportivo.

Las primeras imágenes muestran el evento F1-75 en Londres, donde las escuderías presentaron sus diseños ante el público. “Este es el momento que todos hemos estado esperando”, expresaron Lando Norris y Oscar Piastri ante cámara, en una escena que abre el recorrido por la temporada.

Entre los ejes narrativos aparecen los pilotos debutantes del año pasado —Andrea Kimi Antonelli, Oliver Bearman, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto, Jack Doohan y Liam Lawson— y también los movimientos dentro de las estructuras, incluida la salida de Doohan de Alpine tras apenas seis Grandes Premios, cuando fue reemplazado por el argentino Franco Colapinto .

En uno de los pasajes vinculados a Alpine , la producción muestra un intercambio directo que refleja el clima interno del equipo en aquel momento. En ese contexto, se escucha la pregunta: “¿Te gusta despedir a la gente?”.

Jack Doohan fue piloto titular de Alpine las primeras seis carreras de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

La respuesta corresponde a Flavio Briatore , figura clave dentro de la escudería, quien al referirse a la situación del piloto australiano sostuvo: "Sí, si la persona no hace su trabajo".

Adelanto de la temporada 8 de Drive to Survive (Netflix) Adelanto de la temporada 8 de Drive to Survive (Netflix)

La declaración remite a la decisión que tomó Alpine en plena temporada 2025, cuando optó por sustituir a Doohan luego de seis competencias y apostar por Franco Colapinto como nuevo titular.

Una temporada con conflictos y cambios fuertes

La serie también abordará otros puntos destacados del campeonato, como la primera temporada de Lewis Hamilton con Ferrari, la disputa interna entre Norris y Piastri en McLaren y el regreso competitivo de Max Verstappen. “Max es como el malo de una película de terror. Siempre vuelve”, afirma Zak Brown, director ejecutivo de McLaren, en otro tramo del adelanto.

Asimismo, se incluirán referencias a la salida de Christian Horner de Red Bull. “Todo el mundo tiene su opinión, pero no hay que subestimar a la oposición”, señala el británico.

Con estos elementos, la temporada 8 de Drive to Survive volverá a combinar competencia, decisiones estratégicas y tensiones internas. En ese marco, Alpine ocupará un lugar relevante al repasar un episodio que modificó su alineación y abrió una nueva etapa con Franco Colapinto en la Fórmula 1.