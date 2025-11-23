¡Bombazo! Lando Norris y Oscar Piastri, descalificados del Gran Premio de Las Vegas

La FIA expulsó a ambos McLaren por una infracción técnica que reconfigura la pelea por el título en las últimas fechas de la temporada.

Los dos McLaren quedaron fuera de los resultados y se calienta el campeonato de pilotos.

Lando Norris y Oscar Piastri, ambos pilotos de McLaren, fueron descalificados del Gran Premio de Las Vegas luego de que la FIA confirmara que sus monoplazas incumplían el artículo 3.5.9 del reglamento técnico. La norma exige que la plancha de madera situada en la parte inferior del auto mantenga un grosor superior a nueve milímetros, algo que no se cumplió en la inspección.

BREAKING: Both McLaren cars of Lando Norris and Oscar Piastri have been disqualified from the Las Vegas Grand Prix



This is because the thickness of the rearmost skid of both cars was less than the required thickness#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/gOplpgDHl7 — Formula 1 (@F1) November 23, 2025 Tras el final de la carrera, los comisarios técnicos ingresaron al garaje de McLaren para realizar mediciones adicionales. El delegado técnico de la FIA, Jo Bauer, emitió un informe en el que señaló que los patines inferiores de ambos autos estaban por debajo del mínimo exigido. El caso fue elevado a los comisarios deportivos para su resolución.

Los argumentos de McLaren y la respuesta de la FIA La escudería explicó que "existían circunstancias atenuantes, ya que hubo un cabeceo (porpoising) adicional e inesperado en este evento y una oportunidad limitada para realizar pruebas debido al clima y sesiones de práctica acortadas". Sin embargo, el organismo rector fue tajante: "no había ninguna disposición en las regulaciones ni en precedentes para aplicar una penalización distinta de la penalización habitual", es decir, la descalificación.

La FIA aclaró que la irregularidad "fue involuntaria y que no hubo un intento deliberado de eludir las regulaciones", pero aun así aplicó la sanción establecida en estos casos.