McLaren cuestiona a Max Verstappen en plena lucha por el título: "Puede ser un..."

A pocos días del inicio del Gran Premio de Las Vegas , correspondiente a la 22ª fecha del campeonato de Fórmula 1 , Zak Brown , director ejecutivo de McLaren , lanzó una fuerte crítica hacia Max Verstappen . El dirigente señaló que el piloto de Red Bull ha sido “demasiado agresivo” y que su comportamiento revela “arrogancia” en pista.

La competencia se disputará en el circuito urbano de Las Vegas, con la primera práctica programada para el jueves a las 21.30 (hora argentina). El campeonato llega con Lando Norris al frente con 390 puntos, seguido por Oscar Piastri con 366 y por el propio Verstappen , tercero con 341 unidades.

En declaraciones previas al fin de semana, Brown sostuvo que no busca desmerecer los logros del neerlandés, pero apuntó directamente a su manera de correr. “A ver, no quiero hablar mal de Max, es cuatro veces campeón del mundo. Pero puede ser un matón, a veces demasiado agresivo en la pista. Su arrogancia es evidente”, afirmó el estadounidense.

También sostuvo que algunos de los pilotos históricos más exitosos “tenían un lado arrogante” y que ese rasgo podía aparecer en maniobras límite. Sin embargo, remarcó que en el caso de Verstappen “sobrepasó los límites en la pista en algunas ocasiones”.

Para sustentar su postura, el jefe de McLaren mencionó situaciones del campeonato 2021, especialmente lo ocurrido en Brasil. “Contra él, durante las carreras, algunos de sus adelantamientos fueron excesivamente agresivos. En Brasil, se comportó así durante toda la carrera”, señaló Brown .

Qué dijo Piastri sobre su relación con Norris

En medio de la disputa interna por el campeonato, Oscar Piastri aseguró que la convivencia con su compañero de equipo es positiva. El australiano, que llegó a liderar el certamen antes del avance de Norris, destacó que ambos mantienen una relación profesional sólida.

"Mi relación con Lando es mejor que antes. Los dos somos de los que creen que lo que pasa en la pista se queda en la pista", expresó Piastri. Agregó que “quizá haya emociones pasajeras fuera de la pista”, pero que ambos saben “dejar que las cosas se calmen y volver a centrarnos en la pista”.

Así está la pelea por el campeonato 2025

Con tres fechas por disputar, Lando Norris encabeza el campeonato con 390 puntos. Piastri se ubica segundo con 366, mientras que Max Verstappen continúa en la pelea desde la tercera posición con 341 unidades. Las Vegas será clave para acortar distancias o terminar de definir la tendencia.