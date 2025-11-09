Lando Norris arrasó en el Gran Premio de Brasil y se llevó los 25 puntos. Además le sacó una diferencia a Piastri y Verstappen en la lucha por el título.

Tras el triunfo de Lando Norris en el GP de Brasil, así quedó la lucha por el campeonato mundial de la F1. Foto: EFE

Lando Norris tuvo un fin de semana ideal en Interlagos. Tras ganar la carrera Sprint, donde sumó 8 valiosos puntos y le sacó ventaja a Oscar Piastri y Max Verstappen, el piloto británico de McLaren ganó de punta a punta el Gran Premio de Brasil.

Con una largada fenomenal y dos buenas paradas en boxes, el subcampeón del mundo en 2024 se quedó con los 25 puntos y llega consolidado a las últimas tres carreras del año (Las Vegas, Qatar y Abu Dabi). Por su parte, Súper Max completó una remontada historia tras haber largado desde el Pit Lane y terminó 3° mientras que Piastri fue 5°.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1987591291673194634&partner=&hide_thread=false Our Top 10 after another breathless race at Interlagos #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/tmL0tNQcW5 — Formula 1 (@F1) November 9, 2025 Cómo quedó la lucha por el campeonato mundial de Fórmula 1 Con tres carreras por disputarse y una Sprint de por medio, el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1 está que arde y las mínimas diferencias marcarán quién será el nuevo monarca de la categoría reina del automovilismo. El piloto británico de McLaren se mantiene en la punta con 390 unidades y es seguido de cerca por su compañero de box, quien tiene 366.

Por su parte, Max Verstappen todavía se mantiene con vida en la lucha por ser heptacampeón mundial y con 341 puntos tiene que hacer un milagro en las próximas carreras que restan por disputarse.