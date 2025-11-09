Tras el triunfo de Lando Norris en el GP de Brasil, así quedó la lucha por el campeonato mundial de la F1
Lando Norris arrasó en el Gran Premio de Brasil y se llevó los 25 puntos. Además le sacó una diferencia a Piastri y Verstappen en la lucha por el título.
Lando Norris tuvo un fin de semana ideal en Interlagos. Tras ganar la carrera Sprint, donde sumó 8 valiosos puntos y le sacó ventaja a Oscar Piastri y Max Verstappen, el piloto británico de McLaren ganó de punta a punta el Gran Premio de Brasil.
Con una largada fenomenal y dos buenas paradas en boxes, el subcampeón del mundo en 2024 se quedó con los 25 puntos y llega consolidado a las últimas tres carreras del año (Las Vegas, Qatar y Abu Dabi). Por su parte, Súper Max completó una remontada historia tras haber largado desde el Pit Lane y terminó 3° mientras que Piastri fue 5°.
Te Podría Interesar
Cómo quedó la lucha por el campeonato mundial de Fórmula 1
Con tres carreras por disputarse y una Sprint de por medio, el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1 está que arde y las mínimas diferencias marcarán quién será el nuevo monarca de la categoría reina del automovilismo. El piloto británico de McLaren se mantiene en la punta con 390 unidades y es seguido de cerca por su compañero de box, quien tiene 366.
Por su parte, Max Verstappen todavía se mantiene con vida en la lucha por ser heptacampeón mundial y con 341 puntos tiene que hacer un milagro en las próximas carreras que restan por disputarse.
¿Cuándo se disputarán las últimas tres carreras de la temporada 2025?
La próxima carrera será dentro de dos semanas (el fin de semana del 23 de noviembre) en el circuito callejero de Las Vegas. Luego, una semana más tarde se mudarán al Medio Oriente para correr el Gran Premio de Qatar, que tendrá la última carrera Sprint del año. Finalmente, el 7 de diciembre se llevará a cabo el GP de Abu Dabi, circuito que vivió apasionantes definiciones y que tuvo a grandes campeones mundiales.