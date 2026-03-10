En un partidazo, Independiente rescató de manera agónica un empate 4-4 contra Unión

Por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, Independiente y Unión de Santa Fe protagonizaron un auténtico y cambiante partidazo en el Libertadores de América. En uno de los mejores choques en lo que va del año, repartieron puntos y empataron 4-4 en Avellaneda.

Los goleadores de la visita fueron Cristian Tarragona de penal, Brahian Cuello, Mateo Del Blanco y Maizon Rodríguez, mientras que para el local descontaron Gabriel Ávalos por duplicado e Ignacio Pussetto, para que la igualdad final la marque Juan Fedorco. El Tatengue estuvo 3-0 y 4-1 arriba, pero el Rojo lo remontó y finalmente lo igualó en tiempo de descuento.