En un partidazo, Independiente rescató de manera agónica un empate 4-4 contra Unión

Por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, Independiente y Unión de Santa Fe protagonizaron un auténtico y cambiante partidazo en el Libertadores de América. En uno de los mejores choques en lo que va del año, repartieron puntos y empataron 4-4 en Avellaneda.
Los goleadores de la visita fueron Cristian Tarragona de penal, Brahian Cuello, Mateo Del Blanco y Maizon Rodríguez, mientras que para el local descontaron Gabriel Ávalos por duplicado e Ignacio Pussetto, para que la igualdad final la marque Juan Fedorco. El Tatengue estuvo 3-0 y 4-1 arriba, pero el Rojo lo remontó y finalmente lo igualó en tiempo de descuento.
Noticia en construcción...
El gol de penal de Tarragona para el 1-0 de Unión
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2031506612775424204?s=20&partner=&hide_thread=false
El gol de Cuello para el 2-0 de Unión
El golazo de Cuello para el 3-0 de Unión
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2031512546763481565?s=20&partner=&hide_thread=false
El gol de Pussetto para el descuento de Independiente
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2031514676270403691?s=20&partner=&hide_thread=false
El gol de penal de Ávalos para poner a tiro a Independiente
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2031520415881797788?s=20&partner=&hide_thread=false
El gol de Rodríguez para el 4-2 de Unión
El segundo gol de Ávalos para el 3-4 de Independiente
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2031525251801129187?s=20&partner=&hide_thread=false
El gol agónico de Fedorco para el 4-4 de Independiente
El minuto a minuto de Independiente - Unión