La noticia que festeja Independiente a horas del cierre del mercado de pases

En medio del paro decretado por la AFA durante el fin de semana, Independiente recibió una novedad muy positiva. Los detalles.

Lo bueno atrae cosas buenas. Esa simple frase refleja el presente de Independiente, que arrancó de gran manera el Torneo Apertura, donde está cuarto en la Zona A con 13 puntos, y festejó durante el fin de semana pese al paro decretado por la AFA.

Mientras se prepara para recibir este martes a Unión por la fecha 10, el club de Avellaneda recibió una espectacular noticia vinculada al mercado de pases. Y la misma vino desde Europa, más precisamente del fútbol italiano.

El protagonista es nada menos que Felipe Loyola, el volante chileno que supo ser una de las máximas figuras del Rojo y que, a comienzos de año, fue cedido al Pisa de la Serie A por un cargo de € 1.350.000. No obstante, la operación contaba con obligación de compra en base a objetivos, y los mismos terminaron de cumplirse en el último partido.

Loyola cumplió la cláusula: cuándo dinero le ingresará a Independiente por su pase El ex Huachipato ingresó en el complemento de la derrota 0-4 ante Juventus y alcanzó los cinco partidos disputados con la camiseta de su nuevo club, el requisito que habían acordado los clubes al momento de la transferencia. En ese sentido, se activó la cláusula e Independiente se aseguró un ingreso millonario.

Felipe Loyola, ex Independiente con presente en el Pisa, festeja su gol ante el Milan por la Serie A. Felipe Loyola cumplió con los cinco partidos y será adquirido definitivamente por el Pisa de Italia. Foto: Reuters El Pisa deberá abonar € 5.500.000 por el 70% de la ficha de Loyola, a partir de junio y en tres cuotas semestrales. No obstante, los italianos todavía conservan una opción para comprar el porcentaje restante en 4.2 millones de euros, por lo que, si en algún momento la hacen efectiva, el monto será mucho más elevado.