La picante frase de Iván Marcone cuando le compararon a Independiente con Racing: "Hay una diferencia abismal"

En medio de su gran presente en el Rojo, Iván Marcone pasó por los micrófonos y fue contundente sobre las diferencias de grandeza entre los eternos rivales.

Iván Marcone, confeso hincha de Independiente, habló sobre las comparaciones con Racing y su respuesta no dio lugar al debate.

Sin dudas, Iván Marcone atraviesa su mejor momento desde que está en Independiente. En este arranque de 2026, el experimentado volante central pudo recomponer su relación con los hinchas y es una de las figuras del equipo de Gustavo Quinteros, que está cuarto en la Zona A con 13 puntos.

En ese contexto, el ex Boca y Elche, capitán y confeso hincha del Rojo, pasó por los micrófonos de Dsports y tocó varios temas. Entre ellos, el presente del equipo. "Candidatos vamos a ser siempre porque somos Independiente", lanzó el 23 al referirse a la actualidad del club.

En línea con esa primera declaración, el jugador de 35 enfatizó: "Obviamente los torneos que son con eliminación directa cambian un poco, porque el fútbol argentino es muy competitivo y cualquier rival le puede hacer frente a cualquier candidato. Eso lo sabemos, pero somos un equipo que merece estar ahí arriba, que debe clasificar a los playoffs y debe estar en las copas internacionales".

Iván Marcone, filoso sobre la comparación entre Independiente y Racing No obstante, uno de los momentos más interesantes de la entrevista fue cuando a Marcone le preguntaron por la comparación con Racing en los últimos años. Tras escuchar atentamente, el mediocampista no dio lugar al debate y sentenció: "La comparación con Racing es inexistente, desde muchos lugares. No nos interesa lo que pueden llegar a decir desde el otro lado porque hay una diferencia abismal".

Video: DSports A su vez, también se refirió a la mochila pesaba que cargan los jugadores por los 24 años que lleva el club sin títulos locales. "En mi caso pesa y en el caso del plantel seguramente también. Hoy representamos a Independiente y sabemos que son muchos años sin ganar el torneo local. Es uno de mis mayores deseos y estamos trabajando para eso. Nos sentimos en un buen momento, pese a que nos cuesta de visitante, pero tenemos plantel para pelear el campeonato y lograrlo", remarcó.