Conflicto en Racing: el fuerte enojo de un referente del plantel con la dirigencia de Diego Milito

Luego del cortocircuito con Gastón Martirena, otro futbolista de renombre le cantó los tantos a la CD de Racing y está muy molesto. Quién es y el motivo.

Racing logró dejar atrás su pésimo arranque de 2026 (tres derrotas consecutivas) y atraviesa un gran presente en el Torneo Apertura, donde hace cuatro partidos que no pierde y está en puestos de playoffs. Sin embargo, la actualidad futbolística del equipo de Gustavo Costas no refleja lo que se vive puertas adentro.

¿El motivo? La tensión que existe entre la dirigencia de Diego Milito y algunos jugadores de renombre. Horas después de que saliera a luz el desplante de Gastón Martirena, quien decidió no viajar al último partido en Tucumán a modo de protesta luego de que el club rechazara una oferta de Gremio, hubo un nuevo cortocircuito que también involucra a un referente del plantel.

Te puede interesar Colapinto explicó el incidente en su ojo que preocupó a Alpine en el Gran Premio de Australia

Santiago Sosa le cantó los tantos a la dirigencia de Racing: la dura respuesta del club El protagonista es nada menos que Santiago Sosa, el capitán de la Academia. Según reveló el periodista César Luis Merlo, el volante central, a través de su representante, pidió actualizar los números de su contrato y la respuesta de la CD fue rápida y contundente: rechazaron la mejora salarial.

Santiago Sosa Santiago Sosa fue operado hace menos de un mes después de ser operado por una fractura en el seno maxilar superior derecho por un codazo de Marcos Rojo. @RacingClub A raíz de este episodio, el ex River y Atlanta United quedó "decepcionado" por la postura inflexible que tomaron desde la institución. Incluso, su entorno asegura que hubo más de un contacto con Milito y el presidente había mostrado predisposición para llevar adelante el aumento de sueldo, aunque eso no fue lo que ocurrió y la bronca del futbolista es total.