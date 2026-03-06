Colapinto explicó el incidente en su ojo que preocupó a Alpine en el GP de Australia: "Me quemó una parte del ojo"

Tras las primeras dos prácticas libres en Melbourne, Franco Colapinto contó qué le pasó y cómo evoluciona la molestia que acusó en su ojo derecho.

Colapinto sufrió un problema en sus ojos, pero no le impidió terminar la segunda práctica. Foto: captura de TV.

Un momento de tensión se vivió en el box de Alpine durante el Gran Premio de Australia cuando el argentino Franco Colapinto bajó de su monoplaza con una fuerte molestia en el ojo. La escena, captada por las cámaras en el circuito de Melbourne, encendió las alarmas en el equipo.

Tras finalizar la segunda práctica libre, el piloto fue acompañado por una auxiliar de la escudería mientras caminaba desde la pista hacia el hospitality. En las imágenes se lo vio intentando abrir el ojo derecho y colocándose gotas descongestivas, lo que generó preocupación sobre su estado físico de cara al resto del fin de semana.

Te puede interesar Alpine sorprendió con un anuncio clave antes del inicio de la Fórmula 1 2026

Colapinto terminó la FP2 con molestias en el ojo X @SC_ESPN Franco Colapinto explicó el incidente en su ojo que preocupó a Alpine Minutos después, el propio Colapinto llevó tranquilidad y explicó qué había sucedido. “Me tiraron hielo seco y me quemó un poco una parte del ojo, pero ya estoy mejor. Tengo anestesia, pero ahora con unas cremas y unas gotas creo que voy a andar mejor. El hielo seco no se derrite, es todo químico y te quema. Ahora estoy bien, veo mejor de a poquito”, contó en diálogo con Cadena 3.

Colapinto habló sobre la molestia que acusó en el ojo tras la FP2 Colapinto habló sobre la molestia que acusó en el ojo tras la FP2 Cadena 3 El argentino terminó 16° y 18° en las dos primeras tandas de entrenamientos del GP de Australia, en un inicio de actividad complicado para Alpine en el circuito de Melbourne. De todos modos, el piloto remarcó que todavía hay margen para mejorar antes de la clasificación.