La advertencia de la FIA a Colapinto tras el incidente con Lewis Hamilton en la FP2 del GP de Australia

Luego de la queja del siete veces campeón del mundo, el ente madre del automovilismo le dejó una contundente advertencia a Franco Colapinto.

En su estreno con Alpine en la nueva temporada de Fórmula 1, Franco Colapinto no tuvo el mejor inicio tras completar las dos primeras prácticas libres del Gran Premio de Australia. En la primera tanda finalizó en el puesto 16°, mientras que en la segunda consiguió un pobre 18° lugar.

No obstante, el rendimiento dentro de la pista quedó opacado tras lo ocurrido unas horas después de la acción en Melbourne. Luego de concluir la FP2, el pilarense recibió una particular advertencia por parte de la FIA (lo hizo a través de un informe) por haber “conducido innecesariamente lento en la recta principal”.

La situación se dio cuando en una de las 27 vueltas que completó en el Albert Park, el A526 presentó un inconveniente mecánico. A través de la radio, el número 43 le comunicó al equipo que el auto había sufrido un “falso punto muerto”, lo que le impidió acelerar con normalidad. Ante ese escenario, decidió desplazarse hacia la izquierda de la recta principal para evitar problemas mayores, una maniobra que tomó por sorpresa a la Ferrari de Lewis Hamilton.

Video: Colapinto casi provoca un choque con Hamilton La peligrosa maniobra de Colapinto que casi provoca un choque con Hamilton X @SC_ESPN Aunque la maniobra de Franco Colapinto fue considerada correcta, la situación generó un momento de tensión en la recta principal del circuito en Melbourne. Detrás del argentino venía el siete veces campeón del mundo, quien debió realizar un brusco volantazo para evitar el contacto. Tras el episodio, el británico se comunicó con su equipo por radio y advirtió que “había un auto yendo extremadamente lento en la recta”.