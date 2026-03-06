El tajante análisis de Colapinto tras completar las prácticas del Gran Premio de Australia: "No hemos tenido el comienzo más fluido"

Luego de finalizar P16 y P18 en las primeras dos sesiones de entrenamientos, Colapinto habló con los medios y analizó su primer día en el Melbourne.

Franco Colapinto no tuvo el estreno esperado en la temporada 2026 de la Fórmula 1. Luego de una gran pretemporada en Barcelona y Baréin, donde fueron la mejor escudería del pelotón del medio, el piloto argentino de Alpine salió al Albert Park de Melbourne para disputar las primeras dos prácticas del Gran Premio de Australia.

En un principio se esperaba que su ritmo fuera similar al de Baréin, pero eso no sucedió. En la FP1, Franco finalizó en el puesto 16° con un tiempo de 1:23.325 mientras que en la segunda tanda de entrenamientos libres consiguió un 18° lugar con una vuelta rápida de 1:22.619.

El tajante análisis de Colapinto tras las prácticas en Australia Al concluir el primer día en el GP de Australia, Colapinto dialogó con los medios e hizo un tajante análisis de su rendimiento a bordo del A526: “No hemos tenido el comienzo más fluido del fin de semana aquí en Melbourne, pero estoy seguro de que hemos aprendido lo suficiente hoy para mejorar el rendimiento de cara a mañana. Sin embargo, es solo práctica, y hemos visto algunas áreas clave en las que sabemos que tenemos cosas que arreglar y muchas cosas que mejorar, lo cual confío en que podremos hacer antes de mañana”, comenzó.

Colapinto FP1 Australia @AlpineF1Team Luego, se mostró optimista con mejorar el rendimiento de cara a la qualy y la carrera: “Tenemos que esperar algunos desafíos, especialmente al llegar a un circuito único como Albert Park con un coche completamente nuevo y sistemas nuevos por entender. Hicimos una buena cantidad de vueltas, lo que nos da mucho para analizar y, con suerte, podremos encontrar algunas mejoras durante la noche", expresó el piloto de Alpine.

Por último, el argentino se refirió al pequeño incidente que sufrió al retirarse del paddock donde se lo pudo ver con hielo en uno de sus ojos: Por mi parte, tuve un pequeño problema con un poco de hielo seco y escombros en mi ojo al final de la Práctica Libre 2. Afortunadamente, no fue demasiado serio y no hay una causa real de preocupación”, concluyó.