Presenta:
Colapinto, complicado en las primeras pruebas de la Fórmula 1 2026.
En Vivo

Alpine volvió a quedar muy lejos de las expectativas: Colapinto fue 18º y Gasly 16º en la FP2

La escudería francesa generó mucha expectativa en la pretemporada, pero quedó muy lejos durante las primeras pruebas en Australia.

MDZ Deportes

El primer viernes de la temporada 2026 de Fórmula 1 dejó a Alpine lejos del rendimiento que esperaba mostrar en el arranque del campeonato. En la segunda práctica libre del Gran Premio de Australia, el equipo terminó en la zona baja: Pierre Gasly fue 16º y Franco Colapinto 18º, ambos a más de dos segundos del mejor registro de la jornada.

alpine4
El Alpine del que tanto se habló en la pretemporada no logró hacerse ver durante las primeras pruebas en Australia.

El Alpine del que tanto se habló en la pretemporada no logró hacerse ver durante las primeras pruebas en Australia.

Si bien se trata apenas del inicio del fin de semana y de las primeras sesiones del año, el resultado no pasa desapercibido dentro de la estructura de Enstone. Durante 2025, el equipo tomó decisiones estratégicas fuertes para potenciar el nuevo proyecto: priorizó el desarrollo del chasis A526 y además concretó el cambio de proveedor de motores para comenzar a utilizar unidades de potencia de Mercedes-Benz.

Con ese contexto y las expectativas generadas alrededor del nuevo auto, el rendimiento mostrado en las primeras tandas en Melbourne dejó más dudas que certezas para la escudería francesa en el arranque del campeonato.

Oscar Piastri, el más rápido

La sesión fue dominada por el local Oscar Piastri, que marcó el mejor tiempo con su McLaren y encabezó la tabla por delante de los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell. Muy detrás de ese ritmo apareció Franco Colapinto: el argentino registró 1m22s619 y finalizó 18º, a 2s890 del tiempo del australiano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2029801806587400374&partner=&hide_thread=false

Con ese registro, Colapinto sólo logró ubicarse por delante de Valtteri Bottas, quien condujo el Cadillac. Más atrás quedaron los dos Aston Martin, que giraron muy poco y aún generan dudas sobre su presencia en la carrera del domingo, además de Sergio “Checo” Pérez, que debió abandonar la tanda tras quedarse detenido en la pista apenas salió de boxes.

Pierre Gasly, el otro piloto de Alpine, tuvo un desempeño levemente mejor y concluyó 16º. El francés fue 452 milésimas más rápido que su compañero de equipo, aunque igualmente quedó lejos de los primeros puestos y apenas superó a Carlos Sainz, quien dio nueve vueltas con neumáticos medios antes de que su Williams quedara detenido en el garaje por problemas mecánicos.

tiempos fp2
Piastri lideró las segundas pruebas libres en Australia.

Piastri lideró las segundas pruebas libres en Australia.

Cómo sigue la actividad en Australia

Viernes 6 de marzo

  • Práctica 3: 22:30

Sábado 7 de marzo

  • Clasificación: 02:00

Domingo 8 de marzo

  • Carrera: 01:00

El minuto a minuto de la FP2 del Gran Premio de Australia

Live Blog Post

Terminó la FP2 en Australia

Franco Colapinto terminó 18º y Pierre Gasly 16º. El más rápido de la tanda fue Oscar Piastri marcando un tiempo de 1:19:729 y seguido por los Mercedes (Antonelli y Russell) y las Ferrari (Hamilton y Leclerc). El campeón Norris se ubicó séptimo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2029794394312774073&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Pérez tuvo problemas y apenas pudo girar

El piloto mexicano salió a pista en el circuito de Albert Park a falta de diez minutos para el final de la FP2, pero solo logró completar dos vueltas antes de verse obligado a detener su auto.

checo pérez
Apenas dos vueltas llegó a dar el mexicano.

Apenas dos vueltas llegó a dar el mexicano.

Live Blog Post

Más contratiempos para Verstappen

El neerlandés se fue largo en la curva 10, aunque logró recuperar el control del auto y evitar el trompo tras ese leve despiste.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2029797169247461715&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Alpine no logra descontar

La escudería francesa permanece a más de dos segundos del mejor tiempo de la sesión. Pierre Gasly mantiene una leve ventaja de algunas décimas sobre Franco Colapinto, aunque ambos continúan lejos de los puestos de adelante en esta FP2.

Gasly durante la FP2 en Australia

Gasly durante la FP2 en Australia

Live Blog Post

Colapinto mejora su tiempo, pero no avanza

El piloto argentino registró una vuelta de 1:22.619, aunque el progreso no le alcanzó para ganar posiciones y continúa en el 18° lugar.

Live Blog Post

Piastri se coloca primero

El piloto australiano de McLaren pasó al frente con un registro de 1:19.729. Leclerc no logró mejorar ese tiempo y quedó detrás del australiano, además de ubicarse por detrás de Antonelli y Russell, los Mercedes, y también de su compañero Hamilton.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2029793538657915144&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Colapinto bloqueó en la curva 3

El piloto argentino de Alpine intentaba cerrar una vuelta rápida tras salir de boxes, pero un error en la frenada arruinó el intento.

Live Blog Post

Dominio de Mercedes y Ferrari

Por ahora, Antonelli lidera la segunda sesión de entrenamientos, seguido por Russell, Leclerc y Hamilton

Live Blog Post

Verstappen logró salir a pista

Tras el trabajo del equipo en el garaje, el piloto pudo incorporarse a la segunda práctica libre del Gran Premio de Melbourne y comenzar a sumar kilómetros en la sesión.

Live Blog Post

Mercedes marca el ritmo de la mano de Antonelli

Kimi Antonelli logró un tiempo de 1:19.943 y se ubica primero en esta FP2 en Melbourne.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2029791848131149866&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Norris salió a pista

En su primera vuelta cronometrada, Norris se coloca 14º. Su compañero Piastri marca 1:20.638 con duros.

Live Blog Post

Fernando Alonso por primera vez en pista

El español, que no pudo ser parte de la FP1, salió a pista en las segundas pruebas de la jornada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2029788376811946035&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Peligrosa maniobra de Hamilton para esquivar a Colapinto

Peligrosa maniobra de Hamilton para esquivar a Colapinto

Peligrosa maniobra de Hamilton para esquivar a Colapinto

Live Blog Post

Investigación en curso

La FIA anuncia que el incidente entre Lindblad y Russell, al inicio de la sesión, será investigado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2029785815484666220&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Susto para Colapinto

Los comisarios anotan que el argentino giró innecesariamente lento debido a un problema en su coche.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alpineclub_esp/status/2029785713340805191&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Max Verstappen, con problemas en el inicio de las pruebas

El Red Bull de Verstappen se detiene al final del pit lane antes de ser empujado de vuelta al garaje por su equipo.

verstappen

Live Blog Post

Pequeño contacto entre Lindblad y Russell en la salida

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2029785302529622018&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Comenzó la FP2 en Australia

Con Nico Hülkenberg (Audi) al frente, los autos empiezan a salir a pista en el circuito Albert Park.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2029784346685477180&partner=&hide_thread=false

Archivado en

Te recomendamos