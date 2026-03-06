Alpine volvió a quedar muy lejos de las expectativas: Colapinto fue 18º y Gasly 16º en la FP2

El primer viernes de la temporada 2026 de Fórmula 1 dejó a Alpine lejos del rendimiento que esperaba mostrar en el arranque del campeonato. En la segunda práctica libre del Gran Premio de Australia, el equipo terminó en la zona baja: Pierre Gasly fue 16º y Franco Colapinto 18º, ambos a más de dos segundos del mejor registro de la jornada.

alpine4 El Alpine del que tanto se habló en la pretemporada no logró hacerse ver durante las primeras pruebas en Australia. Instagram @alpinef1team Si bien se trata apenas del inicio del fin de semana y de las primeras sesiones del año, el resultado no pasa desapercibido dentro de la estructura de Enstone. Durante 2025, el equipo tomó decisiones estratégicas fuertes para potenciar el nuevo proyecto: priorizó el desarrollo del chasis A526 y además concretó el cambio de proveedor de motores para comenzar a utilizar unidades de potencia de Mercedes-Benz.

Con ese contexto y las expectativas generadas alrededor del nuevo auto, el rendimiento mostrado en las primeras tandas en Melbourne dejó más dudas que certezas para la escudería francesa en el arranque del campeonato.

Oscar Piastri, el más rápido La sesión fue dominada por el local Oscar Piastri, que marcó el mejor tiempo con su McLaren y encabezó la tabla por delante de los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell. Muy detrás de ese ritmo apareció Franco Colapinto: el argentino registró 1m22s619 y finalizó 18º, a 2s890 del tiempo del australiano.

FP2 concludes in Australia

Oscar Piastri sets the fastest time at his home circuit to round out Friday's practice running #F1 #AusGP



Oscar Piastri sets the fastest time at his home circuit to round out Friday's practice running #F1 #AusGP pic.twitter.com/hV5iytF4AR — Formula 1 (@F1) March 6, 2026 Con ese registro, Colapinto sólo logró ubicarse por delante de Valtteri Bottas, quien condujo el Cadillac. Más atrás quedaron los dos Aston Martin, que giraron muy poco y aún generan dudas sobre su presencia en la carrera del domingo, además de Sergio “Checo” Pérez, que debió abandonar la tanda tras quedarse detenido en la pista apenas salió de boxes.

Pierre Gasly, el otro piloto de Alpine, tuvo un desempeño levemente mejor y concluyó 16º. El francés fue 452 milésimas más rápido que su compañero de equipo, aunque igualmente quedó lejos de los primeros puestos y apenas superó a Carlos Sainz, quien dio nueve vueltas con neumáticos medios antes de que su Williams quedara detenido en el garaje por problemas mecánicos. tiempos fp2 Piastri lideró las segundas pruebas libres en Australia. X @F1 Cómo sigue la actividad en Australia Viernes 6 de marzo Práctica 3: 22:30 Sábado 7 de marzo Clasificación: 02:00 Domingo 8 de marzo Carrera: 01:00 El minuto a minuto de la FP2 del Gran Premio de Australia Live Blog Post Terminó la FP2 en Australia Franco Colapinto terminó 18º y Pierre Gasly 16º. El más rápido de la tanda fue Oscar Piastri marcando un tiempo de 1:19:729 y seguido por los Mercedes (Antonelli y Russell) y las Ferrari (Hamilton y Leclerc). El campeón Norris se ubicó séptimo.

First runs on Softs

PG - P16

FC - P18



First runs on Softs



PG - P16

Live Blog Post Pérez tuvo problemas y apenas pudo girar El piloto mexicano salió a pista en el circuito de Albert Park a falta de diez minutos para el final de la FP2, pero solo logró completar dos vueltas antes de verse obligado a detener su auto. checo pérez Apenas dos vueltas llegó a dar el mexicano. X @F1 Live Blog Post Más contratiempos para Verstappen El neerlandés se fue largo en la curva 10, aunque logró recuperar el control del auto y evitar el trompo tras ese leve despiste.

WOAHH!! A rather uncomfortable moment for Max Verstappen at Turn 10 #F1 #AusGP

Live Blog Post Alpine no logra descontar La escudería francesa permanece a más de dos segundos del mejor tiempo de la sesión. Pierre Gasly mantiene una leve ventaja de algunas décimas sobre Franco Colapinto, aunque ambos continúan lejos de los puestos de adelante en esta FP2. Gasly durante la FP2 en Australia Gasly durante la FP2 en Australia Live Blog Post Colapinto mejora su tiempo, pero no avanza El piloto argentino registró una vuelta de 1:22.619, aunque el progreso no le alcanzó para ganar posiciones y continúa en el 18° lugar. Live Blog Post Piastri se coloca primero El piloto australiano de McLaren pasó al frente con un registro de 1:19.729. Leclerc no logró mejorar ese tiempo y quedó detrás del australiano, además de ubicarse por detrás de Antonelli y Russell, los Mercedes, y también de su compañero Hamilton. Piastri goes quickest on home soil! 1:19.729 is our new benchmark in this second practice session at Albert Park #F1 #AusGP

Live Blog Post Colapinto bloqueó en la curva 3 El piloto argentino de Alpine intentaba cerrar una vuelta rápida tras salir de boxes, pero un error en la frenada arruinó el intento. Live Blog Post Dominio de Mercedes y Ferrari Por ahora, Antonelli lidera la segunda sesión de entrenamientos, seguido por Russell, Leclerc y Hamilton Live Blog Post Verstappen logró salir a pista Tras el trabajo del equipo en el garaje, el piloto pudo incorporarse a la segunda práctica libre del Gran Premio de Melbourne y comenzar a sumar kilómetros en la sesión. Live Blog Post Mercedes marca el ritmo de la mano de Antonelli Kimi Antonelli logró un tiempo de 1:19.943 y se ubica primero en esta FP2 en Melbourne. Halfway through FP2, here's our Top 10 Antonelli RussellLeclercHamiltonPiastriHadjarLindbladOconBearmanLawson#F1 #AusGP

Live Blog Post Norris salió a pista En su primera vuelta cronometrada, Norris se coloca 14º. Su compañero Piastri marca 1:20.638 con duros. Live Blog Post Fernando Alonso por primera vez en pista El español, que no pudo ser parte de la FP1, salió a pista en las segundas pruebas de la jornada.

Straight onto the soft tyres! Fernando Alonso heads out on track in the Aston Martin #F1 #AusGP

Live Blog Post Peligrosa maniobra de Hamilton para esquivar a Colapinto Peligrosa maniobra de Hamilton para esquivar a Colapinto Peligrosa maniobra de Hamilton para esquivar a Colapinto Live Blog Post Investigación en curso La FIA anuncia que el incidente entre Lindblad y Russell, al inicio de la sesión, será investigado.

Not the way Russell or Lindblad wanted to start FP2! Here's the moment between the pair in the pit lane #F1 #AusGP

Live Blog Post Susto para Colapinto Los comisarios anotan que el argentino giró innecesariamente lento debido a un problema en su coche. Gran susto con Franco, que parecía tener un problema en medio de la pista con Hamilton llegando a toda velocidad.#F1 #AustralianGP

Live Blog Post Max Verstappen, con problemas en el inicio de las pruebas El Red Bull de Verstappen se detiene al final del pit lane antes de ser empujado de vuelta al garaje por su equipo. verstappen X @F1 Live Blog Post Pequeño contacto entre Lindblad y Russell en la salida

CONTACT in the pit lane between Russell and Lindblad! Mercedes push Russell back out of the fast lane and change his front wing! #F1 #AusGP

Live Blog Post Comenzó la FP2 en Australia Con Nico Hülkenberg (Audi) al frente, los autos empiezan a salir a pista en el circuito Albert Park.

FP2 GOES GREEN It's Nico Hulkenberg's Audi once again who leads the queue of cars out onto the circuit! #F1 #AusGP