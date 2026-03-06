Alpine volvió a quedar muy lejos de las expectativas: Colapinto fue 18º y Gasly 16º en la FP2
La escudería francesa generó mucha expectativa en la pretemporada, pero quedó muy lejos durante las primeras pruebas en Australia.
El primer viernes de la temporada 2026 de Fórmula 1 dejó a Alpine lejos del rendimiento que esperaba mostrar en el arranque del campeonato. En la segunda práctica libre del Gran Premio de Australia, el equipo terminó en la zona baja: Pierre Gasly fue 16º y Franco Colapinto 18º, ambos a más de dos segundos del mejor registro de la jornada.
Si bien se trata apenas del inicio del fin de semana y de las primeras sesiones del año, el resultado no pasa desapercibido dentro de la estructura de Enstone. Durante 2025, el equipo tomó decisiones estratégicas fuertes para potenciar el nuevo proyecto: priorizó el desarrollo del chasis A526 y además concretó el cambio de proveedor de motores para comenzar a utilizar unidades de potencia de Mercedes-Benz.
Con ese contexto y las expectativas generadas alrededor del nuevo auto, el rendimiento mostrado en las primeras tandas en Melbourne dejó más dudas que certezas para la escudería francesa en el arranque del campeonato.
La sesión fue dominada por el local Oscar Piastri, que marcó el mejor tiempo con su McLaren y encabezó la tabla por delante de los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell. Muy detrás de ese ritmo apareció Franco Colapinto: el argentino registró 1m22s619 y finalizó 18º, a 2s890 del tiempo del australiano.
Con ese registro, Colapinto sólo logró ubicarse por delante de Valtteri Bottas, quien condujo el Cadillac. Más atrás quedaron los dos Aston Martin, que giraron muy poco y aún generan dudas sobre su presencia en la carrera del domingo, además de Sergio “Checo” Pérez, que debió abandonar la tanda tras quedarse detenido en la pista apenas salió de boxes.
Pierre Gasly, el otro piloto de Alpine, tuvo un desempeño levemente mejor y concluyó 16º. El francés fue 452 milésimas más rápido que su compañero de equipo, aunque igualmente quedó lejos de los primeros puestos y apenas superó a Carlos Sainz, quien dio nueve vueltas con neumáticos medios antes de que su Williams quedara detenido en el garaje por problemas mecánicos.