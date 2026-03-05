Colapinto ya es parte del show de la Fórmula 1: así aparece Alpine en el video oficial de 2026

La Fórmula 1 dio el primer paso simbólico hacia la temporada 2026 con la publicación de su video promocional oficial, una producción audiovisual que anticipa el nuevo campeonato y presenta a todos los pilotos que competirán este año. La pieza fue difundida en las redes sociales de la categoría y rápidamente generó repercusión entre los fanáticos.

Entre los protagonistas aparece Franco Colapinto , quien afrontará una temporada clave en su carrera con Alpine . El piloto argentino forma parte del material que reúne a los 22 corredores que integrarán la parrilla, una cifra inédita en los últimos años debido a la incorporación de una nueva escudería (Cadillac).

El video mantiene la estética cinematográfica que caracteriza a las producciones recientes de la categoría, con la presentación individual de cada piloto que anticipa la batalla deportiva que se desarrollará a lo largo del calendario.

La secuencia comienza con la presentación de Cadillac, la nueva escudería que se suma al campeonato y que tendrá como pilotos al mexicano Sergio Pérez y al finlandés Valtteri Bottas. A continuación aparece Alpine, el equipo que cerró la temporada pasada en el último lugar del campeonato de constructores. En ese segmento del video se ve primero a Franco Colapinto y luego a su compañero Pierre Gasly.

Para Colapinto se trata de un momento especial, ya que si bien el año pasado lo incorporaron a la presentación tras reemplazar a Jack Doohan, es la primera vez que forma parte desde el comienzo de la temporada.

Presentación F1 2026 Presentación F1 2026

Más detalles sobre la nueva presentación de la Fórmula 1

Otro de los detalles que dejó el video tiene que ver con el cierre de la secuencia. Durante varias temporadas, la última imagen había estado reservada para Max Verstappen, quien dominó la categoría durante años como campeón del mundo.

Sin embargo, en esta oportunidad el lugar final del video corresponde a Lando Norris, quien llega como monarca vigente tras haberse quedado con el título de la temporada 2025.

lando norris presentación f1 2026 Lando Norris destronó a Verstappen y es el nuevo encargado de cerrar la presentación de la Fórmula 1. Captura de video

La producción combina imágenes de los pilotos con una estética dinámica y cinematográfica que busca transmitir la intensidad del campeonato que se avecina. En pantalla aparecen tanto las grandes figuras del paddock como los nombres que comienzan a consolidarse dentro de la categoría.