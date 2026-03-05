Franco Colapinto sigue haciendo historia en la Fórmula 1: entre la ilusión por el debut y la dura realidad

Franco Colapinto está a punto de escribir una nueva página en el automovilismo argentino. Este fin de semana, cuando se apague el semáforo del Gran Premio de Australia en el circuito de Albert Park , el piloto de Pilar se convertirá en el primer argentino en comenzar una temporada de Fórmula 1 en un cuarto de siglo.

El inicio del campeonato llega acompañado de una enorme expectativa por su desempeño en la pretemporada con Alpine , pero también de un escenario competitivo que obliga a mirar la categoría con realismo. En ese contexto, el argentino habló en el paddock de Melbourne y dejó varias reflexiones sobre el presente de la Fórmula 1 y las dificultades que enfrentan los pilotos latinoamericanos para abrirse camino.

Uno de los datos que disparó el análisis es que la categoría no tiene un campeón nacido fuera de Europa desde 1997, cuando el canadiense Jacques Villeneuve logró el título. A partir de esa estadística, Colapinto explicó por qué cree que resulta tan complejo romper con ese dominio.

El piloto argentino remarcó en dialogo con Motorsport que las oportunidades dentro de la Fórmula 1 no son iguales para todos los mercados y que eso termina influyendo en las probabilidades de éxito. “Se ve lo difícil que es para los pilotos sudamericanos, latinoamericanos, llegar a la Fórmula 1 . Y eso lo hace mucho más difícil”, expresó.

En esa línea, explicó que la diferencia numérica entre pilotos europeos y latinoamericanos también juega un papel importante a la hora de analizar quiénes terminan peleando por los campeonatos. “Creo que el proceso de lo complicado que es llegar para nosotros es el mismo. Cuando quizás tenés diez pilotos de Europa, tenés tres de Latinoamérica. Así que ya hay una probabilidad mucho mayor de que gane alguno europeo que uno latinoamericano, pero nosotros siempre estamos poniendo mucho esfuerzo para intentar ganar”.

franco colapinto2 Franco Colapinto y un nuevo capítulo en la Fórmula 1. Instagram @alpinef1team

Para Colapinto, la Fórmula 1 combina talento individual con el rendimiento del equipo, algo que termina siendo determinante en la lucha por el título. “Al final, la Fórmula 1 es una competencia de rendimiento y una competencia de autos, y esos dos equipos que quizás están luchando solo tienen cuatro pilotos”.

Expectativas con Alpine para la nueva temporada

Más allá de ese análisis, el piloto de Alpine también se refirió al presente de la escudería y a las sensaciones que dejó el trabajo realizado durante la pretemporada con el nuevo monoplaza. “Creo que hemos dado buenos pasos en la dirección correcta y es complicado hablar demasiado antes de que realmente corramos porque no sabemos realmente dónde está cada uno. Pero, creo que en lo que nos concierne, hemos hecho lo mejor que pudimos en cada situación, en cada oportunidad que se nos presentaba”, explicó.

Colapinto destacó que el equipo aprovechó al máximo los test para continuar el desarrollo del auto y mejorar su rendimiento. “Hemos hecho lo mejor que pudimos y, por el momento, tratamos de maximizar el potencial y las situaciones que hemos tenido. Tratamos de desarrollar el coche tanto y tan tarde como podíamos y también aprendimos bastante sobre la Unidad de Potencia. Y, por el momento, todo va tranquilo”.

Sin embargo, fue prudente al momento de sacar conclusiones definitivas y aclaró que el verdadero nivel de cada escudería se conocerá cuando llegue la clasificación. “Por supuesto, la realidad la veremos el sábado en la clasificación, pero creo que es un comienzo decente para el año y, para lo que esperábamos, todo ha ido en la dirección correcta y, por supuesto, todavía hay mucho que aprender y comprender”.

alpine colapinto Alpine espera dar de qué hablar a partir de este fin de semana.

Con una mezcla de entusiasmo y cautela, el argentino dejó en claro que el objetivo es mejorar lo hecho la temporada pasada y volver a posicionar al equipo en los puestos de pelea. “Siento y creo que va a ser un año mucho mejor que el 2025”, concluyó.