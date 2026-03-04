La Fórmula 1 2026 levanta el telón con dudas y una mirada especial sobre Alpine

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está a punto de comenzar y, como cada año, el arranque llega cargado de expectativas e interrogantes. En la previa del Gran Premio de Australia , el sitio oficial de la categoría elaboró un informe en el que repasa las principales dudas que marcarán el inicio del campeonato.

El contexto no es uno más: la introducción de nuevas regulaciones técnicas genera incertidumbre sobre el rendimiento de los equipos y el posible orden de fuerzas. A partir de lo visto en el shakedown de Barcelona y las pruebas de Baréin, apenas se pueden esbozar algunas tendencias.

En ese escenario, el consenso inicial ubica a McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari como los equipos a batir. Desde McLaren señalaron a sus rivales como referencia, mientras que George Russell afirmó que Red Bull "todavía luce definitivamente como el mejor en la parrilla".

Uno de los focos del análisis está puesto en la pelea del medio, donde Alpine aparece como uno de los equipos a seguir . La escudería de Enstone decidió priorizar el desarrollo del auto 2026 con anticipación, apostando a dar un salto tras un 2025 complicado.

Según el informe , dentro del equipo hay optimismo. Su director general, Steve Nielsen, considera que lograron una mejora significativa, lo que podría permitirles posicionarse como referencia entre los equipos que buscan ser “el mejor del resto”.

alpine Alpine sigue generando "ruido" antes del inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1. www.francolapinto.com

Sin embargo, la competencia será intensa. Haas ha mostrado solidez en las pruebas, destacándose por su consistencia y kilometraje, mientras que Racing Bulls también se perfila como candidato tras un rendimiento sólido en Baréin.

Dudas sobre Aston Martin y el arranque de temporada

Otro de los puntos que genera atención es la situación de Aston Martin, que llega con interrogantes tras una pretemporada complicada. Problemas de fiabilidad y bajo kilometraje marcaron su preparación, especialmente en comparación con otros equipos.

Desde la propia escudería reconocieron las dificultades. Pedro de la Rosa definió los ensayos como "extremadamente difíciles" y admitió que el equipo "no se está fijando objetivos" inmediatos, priorizando comprender el funcionamiento del monoplaza.

aston martin fernando alonso El El AMR26 de Fernando Alonso para la Fórmula 1 2026. X @F1

El desarrollo, factor clave en un año de cambios

La evolución de los autos durante la temporada aparece como uno de los aspectos determinantes. Las nuevas reglas técnicas podrían provocar cambios constantes en el rendimiento de los equipos a lo largo del año.

En ese sentido, el jefe de Ferrari, Fred Vasseur, fue claro: "Sé que el desarrollo será tan grande durante la temporada que lo más importante es la capacidad del equipo para desarrollarse, la capacidad del equipo para traer piezas rápidamente, mucho más que el rendimiento en la primera carrera".

Así, la Fórmula 1 se prepara para un inicio cargado de incógnitas, donde el rendimiento inicial será solo una parte de la historia. Equipos como Alpine buscarán aprovechar cada oportunidad para consolidarse, en una temporada que promete ser tan impredecible como competitiva.