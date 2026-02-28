La FIA mete mano en la Fórmula 1 tras la polémica por el motor Mercedes que usará Alpine

La Federación Internacional del Automóvil ( FIA ) confirmó una modificación clave en el reglamento técnico de la Fórmula 1 a partir de junio de 2026, en medio de una fuerte polémica que tiene como protagonista al motor de Mercedes , el mismo que utilizará Alpine en esta nueva etapa.

La discusión se instaló durante la pretemporada, cuando varios fabricantes comenzaron a cuestionar posibles ventajas en la forma en que se medía la relación de compresión. El foco apuntó a una interpretación técnica que permitiría optimizar el rendimiento en condiciones reales sin violar el límite reglamentario.

En ese contexto, el motor Mercedes quedó bajo la lupa de sus rivales, lo que encendió las alarmas antes del inicio del campeonato.

La relación de compresión, fijada en 16:1 para esta generación de motores, se medía hasta ahora en condiciones frías. Sin embargo, algunos equipos advirtieron que ese método no reflejaba el comportamiento del impulsor cuando está en funcionamiento.

La FIA ajusta el control de motores tras la polémica en la pretemporada.

Según las sospechas, existía la posibilidad de cumplir con el reglamento en los controles estáticos, pero obtener un beneficio cuando el motor alcanzaba temperatura en pista.

Esa diferencia fue la que motivó el reclamo de otros fabricantes, que exigieron una revisión urgente del sistema.

El cambio que impulsa la FIA

Como respuesta, la FIA resolvió modificar el procedimiento de control. Desde el 1 de junio de 2026, la relación de compresión se medirá tanto en frío como en caliente, buscando eliminar cualquier margen de interpretación. Además, se estableció que a partir de 2027 el control se realizará exclusivamente en condiciones reales de funcionamiento, con el motor a 130°C.

“Se ha invertido un esfuerzo significativo en encontrar una solución al tema de la relación de compresión”, expresó el organismo en su comunicado oficial.

Una nueva era bajo estricta vigilancia

La temporada 2026 representa una transformación profunda en la Fórmula 1, con motores más eficientes y un mayor peso de la energía eléctrica. Desde la FIA adelantaron que continuarán analizando datos de las primeras carreras para ajustar aspectos técnicos si es necesario. “Las regulaciones introducidas para 2026 representan uno de los mayores cambios de los últimos tiempos”, señalaron.

Con el motor Mercedes en el centro de la escena y Alpine como uno de los equipos directamente involucrados, la categoría inicia una etapa en la que la ingeniería vuelve a ser protagonista absoluta.

El comunicado completo de la FIA

"Las modificaciones al Reglamento Técnico siguen a las pruebas de pretemporada en Barcelona y Bahréin y al amplio feedback recibido de pilotos y equipos.

Se ha invertido un esfuerzo considerable en encontrar una solución al problema de la relación de compresión. Este parámetro, que era uno de los objetivos fundamentales de este reglamento para atraer a nuevos pilotos, está limitado a 16:1, medido en condiciones de frío.

La FIA ha trabajado para encontrar una solución de compromiso que determine que la relación de compresión se controlará tanto en condiciones de calor como de frío a partir del 1 de junio de 2026, y posteriormente solo en condiciones de funcionamiento (130 °C) a partir de 2027.

La normativa introducida para 2026 representa uno de los cambios más importantes de los últimos tiempos. Todas las partes reconocen que, con la introducción de cambios regulatorios tan significativos, se pueden extraer lecciones colectivas de las pruebas de pretemporada y las primeras rondas del campeonato de 2026.

Se están realizando más evaluaciones y controles técnicos sobre cuestiones de gestión energética.