La Fórmula 1 elimina una regla fuertemente criticada por equipos y pilotos

La Fórmula 1 resolvió eliminar la obligación de realizar al menos dos paradas en boxes en el Gran Premio de Mónaco , una norma que había sido implementada de forma excepcional en la última edición. La decisión se aplicará a partir de la temporada 2026.

El cambio había sido impulsado por la FIA con el objetivo de introducir más variantes estratégicas en un circuito donde es difícil adelantar. Sin embargo, los resultados no terminaron de convencer.

Durante la carrera anterior, algunos equipos encontraron formas de aprovechar la regla para beneficiar a uno de sus autos, lo que derivó en diferencias de ritmo poco habituales dentro del pelotón.

La obligación de utilizar tres juegos de neumáticos y cumplir con dos detenciones llevó a que, en ciertos tramos, los pilotos administraran el ritmo más de lo habitual para ajustarse a la estrategia de equipo.

Esa dinámica redujo la intensidad en algunos momentos de la prueba y abrió el debate sobre la efectividad de la medida en un trazado como Mónaco.

Otros ajustes de la FIA

Entre las novedades reglamentarias también se confirmó una modificación en la Q3. La sesión final de clasificación sumará un minuto adicional y pasará a durar 13 minutos. Además, con una parrilla más numerosa, aumentará la cantidad de autos eliminados en las primeras fases, lo que modifica el desarrollo habitual de la qualy.

Otro de los puntos revisados fue el uso de chalecos refrigerantes en condiciones de altas temperaturas. Finalmente, la FIA decidió mantener la decisión de que no sean obligatorios. Los pilotos podrán optar por utilizarlos o no, aunque deberán cumplir con las compensaciones de peso establecidas en el reglamento técnico.

La decisión de eliminar esta norma se enmarca en una serie de ajustes que la categoría viene realizando en su reglamento deportivo.

En una etapa de transformaciones técnicas y deportivas, la Fórmula 1 continúa evaluando sus medidas en función de lo observado en pista, con el objetivo de mejorar el desarrollo de las carreras sin alterar su lógica competitiva.