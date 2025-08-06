La polémica norma que seguirá vigente en la Fórmula 1 durante 2026

La Fórmula 1 mantendrá en 2026 una modificación que generó controversia este año: la obligación de realizar dos paradas en boxes durante el Gran Premio de Mónaco . Pese a las críticas por parte de pilotos y equipos, la FIA mantiene la norma en su reglamento , con el objetivo de aportar emoción a una carrera donde los adelantamientos son casi imposibles.

Esta regla busca agregar un componente estratégico para romper con la monotonía característica del circuito callejero más icónico del calendario . Sin embargo, lo que parecía una innovación terminó abriendo la puerta a prácticas polémicas que generaron un intenso debate en el paddock.

Equipos como Williams y Racing Bulls usaron tácticas de retención deliberada, haciendo que uno de sus autos frenara al pelotón para que su compañero obtuviera una ventaja estratégica en boxes. Esto derivó en una lluvia de críticas, principalmente de parte de los propios pilotos.

Uno de los más enfáticos fue Carlos Sainz, quien tras la carrera afirmó: “Estás rodando dos o tres segundos por debajo del ritmo que puede hacer el coche. En última instancia, estás manipulando la carrera y manipulando un poco el resultado”. El español advirtió: “Temo que, con el tiempo, los equipos se sientan más cómodos haciendo lo que hicimos, y que esto se nos vaya de las manos”.

A pesar de estas advertencias, la regla continúa para 2026. Mediante una votación electrónica del Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA , el nuevo Artículo 6.3.6 del reglamento establece: “Para la carrera de Mónaco, cada piloto debe utilizar al menos tres juegos de neumáticos de cualquier especificación”. Esto implica, en la práctica, dos detenciones obligatorias.

franco colapinto mónaco Franco Colapinto durante el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 Shutterstock

Un debate abierto en la Fórmula 1

Ante la polémica, el director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, explicó en diálogo con Motorsport: “No creemos que lo que vimos este año sea necesariamente algo para repetir. Hay un problema que debe abordarse”.

Tombazis remarcó que la inclusión de la regla en el reglamento de 2026 no es definitiva: “Estamos en agosto y Mónaco es en junio del año que viene. La intención es debatirlo más en el Comité Asesor Deportivo”. Además, sostuvo que la FIA no está cerrada a otras ideas: “Si hay propuestas que lo mejoren, definitivamente las apoyaremos”.

La continuidad de esta norma abre un nuevo frente en la eterna discusión sobre cómo equilibrar espectáculo y pureza deportiva en la Fórmula 1. Por ahora, los fanáticos deberán prepararse para otra edición del GP de Mónaco en donde la estrategia podría pesar más que el talento al volante.