El brutal sincericidio del jefe de Williams sobre su competencia con Alpine: "Tiene esa ventaja y nos faltan algunas décimas para alcanzarlos"

El comienzo del campeonato 2026 de Fórmula 1 le sonrió a Alpine . Tras las primeras cuatro fechas disputadas en Australia, China, Japón y Miami, la escudería francesa se ubica en la quinta posición del campeonato de constructores con 23 puntos, apenas siete menos que Red Bull Racing y por delante de rivales directos como Racing Bulls, Haas y Williams Racing .

En la previa del Gran Premio de Miami, el equipo con sede en Enstone desarrolló nuevos chasis tanto para Franco Colapinto como para Pierre Gasly . Allí, el argentino mostró uno de sus mejores rendimientos desde su llegada a la categoría y logró un ritmo muy sólido con el A526, al punto de terminar casi 12 segundos por delante de Carlos Sainz Jr.

Días después de la carrera en Estados Unidos, James Vowles , jefe de Williams, reconoció las dificultades que atraviesa su equipo para acercarse al rendimiento de Alpine. En declaraciones al sitio PlanetF1, el británico admitió que la estructura inglesa recién espera poder igualar el ritmo de los autos franceses hacia finales de agosto, una señal clara del crecimiento que logró Alpine en este inicio de temporada.

“Estamos en una lucha constante por ofrecer el mejor rendimiento en cada fin de semana de carreras, y es esa ventaja relativa la que nos permite avanzar con respecto a la competencia. Estoy satisfecho con los proyectos que tenemos en marcha, pero desconozco los de los demás”, sentenció en primera instancia.

“La realidad es que creo que otros equipos, como Racing Bulls, Audi y quizás Haas, también ofrecerán un buen rendimiento al mismo tiempo. Así que la cuestión es si lo que nosotros ofrecemos será suficiente para mantenernos cerca de esos tres equipos. Es difícil predecir eso ahora mismo", añadió.

Por otro lado, Vowles aseguró que se siente cómodo con el trabajo que vienen haciendo con respecto a las mejoras en su monoplaza: “Estoy satisfecho con lo que tenemos en desarrollo, tanto en lo que respecta a la reducción de peso y los avances aerodinámicos, como a las pruebas dinámicas de los vehículos. La cantidad de trabajo que tenemos hasta el receso de agosto, e incluso un poco más allá, debería colocarnos en una posición cómoda donde seguiremos sumando puntos de forma constante”.

alpine1 El A526 durante el GP de Miami. Instagram @alpinef1team

Por último, concluyó: “Hasta ese momento, creo que deberíamos poder acercarnos cada vez más, en un fin de semana perfecto, a conseguir una puntuación, pero no necesariamente a ser el quinto equipo más rápido. Por ahora, Alpine tiene esa ventaja. Nos faltan algunas décimas para alcanzarlos”.