En Vivo: Unión sorprende a la Lepra en el Gargantini y lo vence 1 a 0

El puntano Cuello pone en ventaja al Tatengue en el partido de octavos de final del Torneo Apertura.

En Vivo: La Lepra mendocina recibe a Unión en un partido crucial de octavos de final, buscando un lugar entre los ocho mejores del torneo. El equipo de Alfredo Berti llega fortalecido después de terminar entre los mejores de la Zona B y convertir el Bautista Gargantini en una verdadera fortaleza.

Del otro lado estará un Unión que sabe jugar este tipo de cruces y que intentará golpear en Mendoza. Ahora ya no hay margen de error.

Octavos de final: la Lepra busca avanzar ante Unión Los playoffs arrancan y cada detalle puede definir una serie que promete tensión, clima caliente y estadio repleto.

La Lepra buscará aprovechar el envión futbolístico y el apoyo de su gente para seguir alimentando un sueño que ilusiona a toda Mendoza. Unión, en cambio, intentará apagar la fiesta y dar el golpe fuera de casa.

Se viene una noche de eliminación directa. Se viene una final anticipada en el Gargantini.