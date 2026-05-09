Con sorpresa y definición ajustada: estos son los clasificados al Top 8 cuyano
Tras una intensa definición, quedaron confirmados los equipos que disputarán la Copa de Oro del Cuyano 2026.
El Torneo Provincial de Rugby bajó el telón de su fase clasificatoria y ya quedaron confirmados los equipos que disputarán la Copa de Oro del Torneo Cuyano 2026. Tras una séptima fecha cargada de definición, seis equipos lograron meterse entre los mejores y aseguraron su lugar en el top 8 del rugby cuyano.
Tras una séptima fecha cargada de definición, seis equipos lograron meterse entre los mejores y aseguraron su lugar en el Top 8 del rugby cuyano.
Los clasificados a la Copa de Oro
Por la Zona A, los clasificados fueron Los Tordos Rugby Club, Club Personal Banco Mendoza y Marista Rugby Club.
Mientras que por la Zona B avanzaron Mendoza Rugby Club, Liceo Rugby Club y Teqüé Rugby Club.
Resultados de la última fecha
La jornada final dejó partidos intensos y marcadores contundentes:
- Club Personal Banco Mendoza venció a Universitario Rugby Club de Mendoza por 34 a 20.
- Mendoza Rugby Club derrotó a Peumayén Rugby Club 38 a 21.
- Liceo Rugby Club superó a Teqüé Rugby Club en uno de los duelos más parejos de la fecha por 28 a 25.
- Marista Rugby Club goleó a Rivadavia Rugby Club por un contundente 59 a 3.
Quiénes jugarán la Copa de Plata
Además, también quedaron definidos casi todos los equipos que disputarán la Copa de Plata del Cuyano 2026.
Por la Zona A clasificaron Banco Rugby Club y Universitario Rugby Club de Mendoza.
En la Zona B avanzó Peumayén Rugby Club y resta definirse el último boleto entre Tacurú Rugby Club y San Jorge Rugby Club, que se enfrentarán este domingo.
Con los clasificados definidos, el rugby mendocino ya empieza a mirar hacia el Torneo Cuyano 2026, donde los mejores equipos de la región buscarán quedarse con la corona.