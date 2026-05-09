Con sorpresa y definición ajustada: estos son los clasificados al Top 8 cuyano

El Torneo Provincial de Rugby bajó el telón de su fase clasificatoria y ya quedaron confirmados los equipos que disputarán la Copa de Oro del Torneo Cuyano 2026. Tras una séptima fecha cargada de definición, seis equipos lograron meterse entre los mejores y aseguraron su lugar en el top 8 del rugby cuyano.

Tras una séptima fecha cargada de definición, seis equipos lograron meterse entre los mejores y aseguraron su lugar en el Top 8 del rugby cuyano.

Por la Zona A, los clasificados fueron Los Tordos Rugby Club, Club Personal Banco Mendoza y Marista Rugby Club.

Mientras que por la Zona B avanzaron Mendoza Rugby Club, Liceo Rugby Club y Teqüé Rugby Club.

Resultados de la última fecha

La jornada final dejó partidos intensos y marcadores contundentes:

Club Personal Banco Mendoza venció a Universitario Rugby Club de Mendoza por 34 a 20.

Mendoza Rugby Club derrotó a Peumayén Rugby Club 38 a 21.

Liceo Rugby Club superó a Teqüé Rugby Club en uno de los duelos más parejos de la fecha por 28 a 25.

Marista Rugby Club goleó a Rivadavia Rugby Club por un contundente 59 a 3.

Quiénes jugarán la Copa de Plata

Además, también quedaron definidos casi todos los equipos que disputarán la Copa de Plata del Cuyano 2026.

Por la Zona A clasificaron Banco Rugby Club y Universitario Rugby Club de Mendoza.

En la Zona B avanzó Peumayén Rugby Club y resta definirse el último boleto entre Tacurú Rugby Club y San Jorge Rugby Club, que se enfrentarán este domingo.

Con los clasificados definidos, el rugby mendocino ya empieza a mirar hacia el Torneo Cuyano 2026, donde los mejores equipos de la región buscarán quedarse con la corona.