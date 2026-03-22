Sorpresa en Las Leñas: fuertes nevadas anticipan una gran temporada invernal

Este domingo, las nevadas se hicieron presentes en el Valle de Las Leñas, en el departamento de Malargüe, generando sorpresa entre quienes siguen de cerca la evolución del clima en la región.

La cordillera de Mendoza volvió a ofrecer una imagen más propia del invierno que del otoño. Este domingo, las nevadas se hicieron presentes en el Valle de Las Leñas, en el departamento de Malargüe, generando sorpresa entre quienes siguen de cerca la evolución del clima en la región.

El fenómeno se produjo en línea con condiciones de inestabilidad previstas para la alta montaña. Sin embargo, el impacto visual de los paisajes completamente cubiertos de blanco llamó la atención por tratarse de finales de marzo, una época en la que este tipo de episodios no suele ser habitual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/laslenasresort/status/2035824586936201439?s=20&partner=&hide_thread=false El que avisa, no traiciona !, asi estamos en el Valle de Las Leñas ahora. Domingo 22 de Marzo pic.twitter.com/LoiI9a3tE4 — Las Leñas Resort (@laslenasresort) March 22, 2026 Las imágenes que circularon durante la jornada reflejan la intensidad del evento, con acumulación de nieve en distintos sectores del centro de esquí y sus alrededores. Este escenario refuerza la idea de un cambio en las condiciones meteorológicas en la zona cordillerana, donde las nevadas comienzan a marcar presencia de manera anticipada, algo poco habitual en marzo.