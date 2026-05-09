Cómo será el primer centro de anatomía patológica de Mendoza y cuándo empezará a funcionar

Fuesmen construirá el primer centro de anatomía patológica en Mendoza. Si bien Rodolfo Montero lo adelantó meses atrás a MDZ , la confirmación llegó el pasado 1 de mayo en el marco de la apertura de sesiones en la Legislatura de Mendoza.

El objetivo es centralizar los 11 servicios de anatomía patológica de los distintos hospitales públicos en uno amplio, mediante el cual se pretende que los profesionales del área puedan abarcar más muestras, subespecializarse y formar un centro de formación para residentes, que cada día caen más en esta especialización.

El objetivo es centralizar los servicios de anatomía patológica de los distintos hospitales en uno más amplio.

El nuevo predio estará ubicado en el Parque General San Martín, donde está situado el ex Hospital Emilio Civit. Según aseguró Sebastián Parisi , gerente general de Fuesmen, el primer centro de anatomía patológica comenzará a funcionar en 2027, con un plazo de obra que promedia los 12 - 14 meses .

Limitaciones y demoras en anatomía patológica

Según datos del Ministerio de Salud, hay tan solo 14 profesionales de anatomía patológica trabajando en la salud pública. Esto genera, entre otras cosas, que el tiempo de respuesta para muchas patologías sea muy elevado.

"Hoy es un cuello de botella para el diagnóstico de muchas patologías complejas, particularmente el cáncer, que es un tema que nos preocupa mucho. Tenemos promedios entre los 30 y los 60 días. Desde la sospecha de este tipo de patologías hasta la confirmación a través de la anatomía patológica pasa mucho tiempo y la anatomía patológica es decisiva para poder definir el tratamiento", aseguró Parisi en diálogo con el programa "Digamos Todo" de MDZ Radio.

La escasez de profesionales también preocupa. De acuerdo a la proyección del Gobierno, muchos de los profesionales de anatomía patológica están próximos a la edad jubilatoria. Ante este panorama, en 2025 el Ministerio de Salud incluyó a anatomía patológica como una de las especialidades promovidas en las residencias médicas.

Los detalles del nuevo centro de anatomía patológica

Conscientes de la problemática, anunciaron la creación del nuevo centro de anatomía patológica.

"La estrategia junto con el Ministerio es optimizar el recurso humano, dar una mejor respuesta a los pacientes e incorporar tecnología", señaló Parisi.

Este centro no solo planea centralizar la anatomía patológica, sino también desarrollar biología molecular, que permite ingresar en una medicina de precisión para ir hacia un tratamiento mucho más específico y certero para combatir la enfermedad.

Portones del Parque San Martín Tránsito (diez) El nuevo centro de anatomía patológica estará ubicado en el Parque General San Martín. Julieta Caballero

En cuanto a los profesionales, Parisi explicó que no todos estarán en el centro, ya que si bien habrá una centralización del procesamiento de las muestras, hay necesidad de que esos patólogos continúen afectados a distintos sectores públicos, teniendo en cuenta que muchas prácticas requieren de su presencia en el lugar.

Actualmente, Fuesmen está preparando la documentación técnica y todas las habilitaciones correspondientes para poder empezar la construcción "cuanto antes". Si bien indicaron que hay una estimación del presupuesto, aseguraron que aún no está definido el monto de la obra.

En este caso, el Gobierno compra la derivación y le garantiza un volumen importante de muestras de todos los efectores públicos. Además pone a disposición profesionales y equipos técnicos. Mientras que la fundación construye el espacio, lo administra y ofrece más profesionales.

"En los próximos dos meses la obra ya debería estar en marcha. El plazo de obra rondará más o menos los 12 -14 meses. Esperamos que en el segundo semestre del próximo año esto pueda ser una realidad", concluyó el gerente general de Fuesmen.