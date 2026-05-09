Panini postergó la salida del álbum tapa dura del Mundial: qué ocurrió

A pocas semanas del inicio del Mundial 2026 , miles de coleccionistas ya comenzaron a llenar el nuevo álbum de figuritas de Panini . Sin embargo, las ediciones más esperadas todavía no llegaron a los kioscos por un inconveniente de último momento que obligó a postergar el lanzamiento.

La propia empresa confirmó la demora mediante un comunicado publicado en redes sociales. Allí explicó que hubo “retrasos en la producción y distribución”, aunque sin precisar qué problema afectó la salida de las versiones especiales.

Panini informó que posterga el lanzamiento del álbum del Mundial 2026, en sus versiones de tapa dura y edición dorada.

Según informó Panini, las nuevas fechas de lanzamiento son:

Mientras tanto, la edición clásica de tapa blanda ya se encuentra a la venta en Argentina y comenzó a generar furor entre fanáticos y coleccionistas.

Cuánto cuesta el álbum del Mundial 2026 en Argentina

La versión tradicional de tapa blanda cuesta alrededor de $15.000.

Por su parte, la edición tapa dura tendría un valor de entre $25.000 y $30.000, según el punto de venta.

Los paquetes de figuritas tienen un precio sugerido de $2.000, aunque en algunos comercios ya se venden cerca de los $2.500.

De acuerdo con estimaciones de coleccionistas, completar el álbum puede demandar una inversión muy alta debido a la enorme cantidad de figuritas y a los sobres repetidos.

Cómo es el nuevo álbum del Mundial 2026

La colección lanzada por Panini es la más grande de su historia, en línea con el nuevo formato del Mundial de 48 selecciones.

Entre las novedades principales aparecen:

Sobres con siete figuritas.

Figuritas sorpresa en algunos paquetes.

Un total de 980 figuritas.

Más de 100 páginas.

Planteles de 18 jugadores por selección.

Además, cada país cuenta con su escudo especial y la tradicional foto grupal del plantel.