Pronóstico para Mendoza: sábado fresco, con lluvias y viento

El fin de semana comenzará con tiempo inestable en Mendoza . Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional , este sábado 9 de mayo se espera una jornada con nubosidad variable, descenso de la temperatura y probabilidades de lluvias aisladas durante las primeras horas del día.

La temperatura máxima alcanzará los 11º, mientras que la mínima será de 3º, por lo que el ambiente se mantendrá fresco desde la mañana y durante gran parte de la jornada.

Además, el pronóstico indica entre un 10 y un 40 por ciento de probabilidades de precipitaciones durante la madrugada. Con el correr de las horas las condiciones mejorarían, dando paso a intervalos de sol y nubosidad parcial.

Mendoza tendrá una jornada con descenso de temperatura y ráfagas de viento.

El viento también será protagonista este sábado en Mendoza. Durante la madrugada se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora, principalmente del sector sur. A lo largo del día la intensidad disminuirá, aunque continuará el ingreso de aire fresco, manteniendo bajas las temperaturas.

Pronóstico extendido para Mendoza

De acuerdo al pronóstico del SMN, las condiciones mejorarían desde el domingo y durante la próxima semana predominaría el buen tiempo en Mendoza. Se esperan jornadas con cielo parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvias y un gradual ascenso de la temperatura.

Para el domingo se prevé una máxima de 16º, mientras que el lunes el termómetro podría llegar a los 20º. Hacia mitad de semana las máximas rondarán entre los 23º y 24º, con tardes más templadas y mañanas frescas.