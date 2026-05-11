Sube la temperatura en Mendoza: de cuánto será la máxima este martes

Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, para este martes 12 de mayo se espera una jornada con poca nubosidad y ascenso de la temperatura en Mendoza, con probabilidad de vientos leves del este que luego rotan al sur y aumentan su intensidad. La mínima esperada es de 5ºC y la máxima de 24ºC.