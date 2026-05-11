Sube la temperatura en Mendoza: de cuánto será la máxima este martes
Desde Contingencias Climáticas anticiparon una jornada con poca nubosidad y ascenso de la temperatura. No hay alertas en Mendoza.
Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, para este martes 12 de mayo se espera una jornada con poca nubosidad y ascenso de la temperatura en Mendoza, con probabilidad de vientos leves del este que luego rotan al sur y aumentan su intensidad. La mínima esperada es de 5ºC y la máxima de 24ºC.
Así estará el tiempo este martes en Mendoza
- Viento: leve brisa del este al oeste entre las 14 y las 20 principalmente en las zonas Este y Sur de la provincia.
- Nubosidad: inicialmente despejado. A partir de las 12 se espera avance de seminubosidad en el llano, comenzando en la zona Sur y se extiende desde las 16 hacia las zonas Centro y Norte-Noreste de Mendoza. No se observan precipitaciones.
- Alta Montaña: seminubosidad a partir del mediodía en la zona Sur. Posteriormente la nubosidad de desplaza hacia la zona Centro. No se observa mal tiempo ni precipitaciones.
Pronóstico para los próximos días
El miércoles se presentará “algo nublado”, con descenso de la temperatura y vientos leves del noreste. La máxima rondará los 21ºC. Mientras que el jueves continuará la tendencia y se espera una jornada un poco más fresca.