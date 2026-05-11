Golpe al contrabando en Mendoza: cayó una banda que ingresó $400 millones en mercadería ilegal desde Chile

Una organización delictiva dedicada al contrabando de mercadería desde Chile hacia Mendoza fue desarticulada tras una investigación de la Policía Federal Argentina ( PFA ), que dejó un saldo de 13 detenidos y el secuestro de productos valuados en aproximadamente 400 millones de pesos .

La pesquisa comenzó a fines del año pasado, luego de una serie de procedimientos realizados sobre la Ruta Nacional 7 , en la zona de alta montaña, donde se detectaron vehículos que cruzaban desde Chile con mercadería de contrabando .

A partir de esas actuaciones, el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mendoza detectó inconsistencias en los informes iniciales y profundizó la investigación junto a la División Unidad Operativa Federal Mendoza ( DUOF ).

Con tareas de inteligencia y seguimientos realizados bajo estricta reserva, los investigadores lograron reconstruir el funcionamiento de la banda, que tenía como eje el ingreso clandestino de productos a través del Paso Internacional Cristo Redentor , evadiendo controles aduaneros y migratorios.

Mercadería y otros elementos incautados durante el procedimiento en Mendoza.

De acuerdo con la investigación, la organización operaba principalmente en Guaymallén, Ciudad de Mendoza y Uspallata, utilizando distintos vehículos y puntos de acopio para distribuir la mercadería.

Los allanamientos por contrabando en Mendoza

Con las pruebas reunidas, los efectivos federales montaron un amplio operativo sobre casi 150 kilómetros de la Ruta 7, entre Uspallata y el Gran Mendoza. En ese contexto fueron detenidas ocho personas y se secuestró una importante cantidad de mercadería.

En simultáneo, otro procedimiento se desarrolló en la Estación Terminal Mendoza, localizada en Guaymallén, donde hubo tres detenidos más y nuevos secuestros vinculados a la causa.

Además, los investigadores realizaron 10 allanamientos en la capital mendocina y en otros puntos del departamento guaymallino y en Luján de Cuyo, donde arrestaron a otros dos sujetos y secuestraron vehículos utilitarios presuntamente utilizados para el traslado de los productos ilícitos.

WhatsApp Image 2026-05-11 at 17.03.41(2) El secuestro fue trasladado a la sede de la PFA en Guaymallén. Gentileza.

Durante los procedimientos, la PFA incautó miles de artículos sin aval aduanero, entre ellos prendas de vestir, mochilas, juguetes, ojotas, camperas, termos, cartucheras y artículos para el hogar.

También secuestraron 13 millones de pesos en efectivo, 2.000 dólares, celulares y documentación de interés para la investigación, agregaron las fuentes del caso.

La causa quedó a cargo de la Justicia Federal, mientras que los 13 detenidos fueron trasladados a dependencias del Servicio Penitenciario Federal en Mendoza e iban a ser imputados por infracción al Código Aduanero.

Más fotos del megaoperativo de la PFA

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