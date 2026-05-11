Dictaron la prisión preventiva para el abogado del caso Loan, José Codazzi, por la desaparición de otro nene

El Tribunal de Revisión de Mercedes revocó una decisión previa y ordenó la detención del letrado en el marco de la investigación por la desaparición de un menor. José Codazzi, quien ya había estado en el ojo de la tormenta por el caso Loan Peña, deberá cumplir la medida con tobillera electrónica.

La justicia de Corrientes dio un giro determinante este lunes 11 de mayo. El Tribunal de Revisión de Mercedes dictó la prisión preventiva para el abogado José Codazzi, vinculándolo directamente con la causa que investiga la desaparición de un nene identificado como “N”. La resolución llega tras la impugnación presentada por la fiscalía ante la negativa inicial de un juez de garantías.

La decisión del Tribunal y las condiciones de detención En una audiencia virtual celebrada esta mañana, los magistrados Carlos Antonio Martínez, Enrique Eduardo Deniri y Jorge Alberto Esper fallaron de manera unánime a favor del pedido del fiscal Mosquera.

Revocación: El tribunal corrigió la postura del juez de Garantías de Esquina, Jorge Gustavo Vallejos, quien inicialmente había rechazado la preventiva.

Modalidad: Si bien se ordenó el arresto, se dispuso que Codazzi cumpla prisión domiciliaria bajo el control de una tobillera electrónica .

Matrícula profesional: El tribunal desestimó el pedido de la fiscalía para suspender su licencia para ejercer la abogacía, por lo que, técnicamente, mantiene su matrícula activa. La detención de Codazzi se precipitó luego de que el propio abogado confirmara en su declaración haber trasladado al padre del menor y al niño desde la localidad de Esquina hasta el municipio de San Isidro, en Goya, apenas iniciada la búsqueda.

El polémico antecedente del caso Loan Peña La figura de José Codazzi no es nueva en las crónicas policiales de la provincia. Su nombre cobró relevancia nacional en junio de 2024 durante la desaparición de Loan Peña en 9 de Julio, Corrientes.