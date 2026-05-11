"Estaba la familia esperándolo": una testigo del escándalo sexual en un avión reveló fuertes detalles

Luego de que un hombre y una mujer quedaran detenidos por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tras ser descubiertos semidesnudos en primera clase en un avión que venía de Panamá con destino a la ciudad de Rosario , se conocieron las identidades de los involucrados.

Los acusados por "exhibiciones obscenas", identificados como Mauricio Cagiao (55) y Sandra Olivera (60), viajaban en un avión de la empresa Copa Airlines en la madrugada de este sábado cuando la PSA los detuvo. De acuerdo con el relato en la denuncia, la tripulación encontró con "prendas bajas" a ambos pasajeros, por lo que se hizo partícipe a la fuerza de seguridad correspondiente.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a los dos pasajeros que tuvieron sexo en el avión.

Siguiendo la información brindada por el supervisor de Copa, la Jefa de Cabina del vuelo quiso comenzar una acción penal contra el pasajero Mauricio Cagiao (asiento “1F”) y la pasajera Sandra Olivera (asiento “1E”).

Por protocolo de seguridad vigente, las autoridades se comunicaron con el Ministerio Público de la Acusación de Rosario y ordenaron trasladar a la pareja involucrada a la comisaría con jurisdicción en la zona para identificarlos y tomarles fotografías.

El relato de una testigo del avión: "Lo mandó al frente al hombre"

El episodio fue relatado este lunes por Analía Bocassi, conductora del programa De boca en boca, que se emite por Radio2 AM1230 y que viajaba en el mismo vuelo procedente de Panamá con destino a Rosario.

“Salimos 40 minutos tarde de Panamá. En vez de llegar a las 12.20, aterrizamos cerca de la 1 de la madrugada”, contó la periodista. Según relató, todo parecía normal hasta el aterrizaje en el aeropuerto de Rosario, cuando la tripulación interrumpió el descenso de los pasajeros.

Periodista relato de Pareja Sexo en el Avión X: @radio2rosario

“Las azafatas salieron rápido y empezaron a decir: ‘Se quedan sentados’. Después agregaron: ‘Tenemos un caso de seguridad nacional’”, recordó Bocassi al aire. La conductora explicó que, al ver la presencia de efectivos de la PSA, pensó inicialmente que podía tratarse de un operativo por drogas o de la búsqueda de una persona peligrosa.

La incertidumbre creció con el correr de los minutos. “Eran las 2 de la mañana y seguíamos arriba del avión”, señaló. Mientras tanto, comenzaron a circular versiones entre los pasajeros sobre una supuesta pelea ocurrida en clase Ejecutiva y la intervención de la Justicia.

Según reconstruyó la conductora a partir de testimonios de otros viajeros, la situación íntima entre dos pasajeros habría sido advertida por una menor de edad que viajaba junto a su abuela en ese sector del avión. “La mujer dijo que ella no tenía nada que ver y lo mandó al frente al hombre”, relató Bocassi.

Finalmente, ambos pasajeros fueron retirados del avión y trasladados a una dependencia policial. “Los bajaron detenidos a los dos y se los llevaron a la comisaría. Afuera estaba toda la familia esperándolo a él”, concluyó la periodista.