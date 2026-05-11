Buscan una familia para adoptar a un chico de 7 años en General Alvear

El Tercer Juzgado de Familia de General Alvear lanzó una convocatoria pública buscando postulantes para la adopción de un niño albergado en un hogar.

El Tercer Juzgado de Familia de General Alvear lanzó una convocatoria pública buscando postulantes para la adopción de un niño de 7 años.

La convocatoria alcanza a aquellas personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en la familia de “M” (por la inicial de su nombre), un niño de 7 años, quien se encuentra albergado en un hogar del sur mendocino. Asiste a 2° grado de una escuela formal, aunque transitando contenidos de 1° grado, ya que psicopedagógicamente se estima que tiene un desarrollo por debajo de la media.

“M” es descripto como un niño cariñoso, muy enérgico y travieso. Le gusta jugar con autitos, bloques y ver dibujitos de Paw Patrol. También le gusta jugar a las bolitas, andar en bicicleta, pintar y los animales. Por ello quiere que su nueva familia tenga animales. En sus tiempos libres realiza actividades recreativas con el personal del hogar.

En relación a su salud, “M” cuenta por ahora con certificado de discapacidad, por lo cual asiste a terapias de fonoaudiología y psicopedagogía a los fines de adquirir nuevas habilidades. “M” no tiene vínculos significativos que haya que sostener ya que ha tenido muchos cambios en su corta vida. Es por ello que se busca una familia que esté compuesta por dos adultos, que tengan roles claros y paciencia para acompañar a M en su crecimiento.