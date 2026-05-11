Hot Sale: Aerolíneas Argentinas ofrece 10% de descuento en vuelos a todos los destinos

Aerolíneas Argentinas confirmó su participación en una nueva edición del Hot Sale con una promoción que ofrece un descuento importante para volar a cualquier destino y también financiación en cuotas para viajar por el país. Qué vigencia tiene, cómo aprovechar el descuento y a dónde volar.

La participación de la aerolínea de bandera en el Hot Sale será con una promoción especial vigente del 11 al 13 de mayo , que incluye un 10% de descuento en vuelos de todas sus rutas y financiación de hasta 12 cuotas sin interés con bancos y tarjetas seleccionadas.

La promoción estará disponible a través de la web oficial Aerolíneas Argentinas y alcanza tanto destinos nacionales como internacionales con fecha de regreso hasta el 13 de diciembre de 2026.

Además, la compañía suma múltiples opciones de financiación para facilitar la compra de pasajes durante los tres días del evento.

Entre las entidades adheridas se destacan Galicia, BBVA, Macro, Santander, Amex, Naranja, Banco Nación, Supervielle, ICBC, Patagonia 365, Brubank, Banco Corrientes, Banco Entre Ríos, Banco Santa Fe, Banco Santa Cruz, Banco San Juan, Banco Columbia, Cabal/Credicoop, Tuya, Banco Provincia de Neuquén y Comafi, entre otros.

Como cada año, el Hot Sale se extendió de sus originales tres días a una semana completa de descuentos. Foto: Archivo MDZ Hot Sale vigente en todo el país.

También Galicia, BBVA, Macro, Santander y Amex ofrecerán 3 y 6 cuotas sin interés; ICBC contará con 3, 6, 9 y 12 cuotas; Naranja tendrá 6 y 9 cuotas; Banco Nación ofrecerá 3 y 6 cuotas; Supervielle brindará 3, 6, 9 y 12 cuotas; Patagonia 365 dispondrá de 3, 6, 9, 12 y hasta 18 cuotas sin interés.

A su vez Brubank, Banco Corrientes, Banco Entre Ríos, Banco Santa Fe, Banco Santa Cruz, Banco San Juan, Banco Columbia, Cabal/Credicoop, Tuya y Comafi también contarán con distintas opciones de financiación en cuotas sin interés durante la acción.

La acción, disponible a través de la web oficial Aerolíneas Argentinas y agencias de viaje, en combinación con los distintos planes de financiación, ofrece múltiples alternativas de pago para quienes planifiquen sus próximos viajes durante los tres días del evento.