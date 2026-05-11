En solo cinco horas, el Hot Sale facturó más de $4.482 millones

Desde este lunes 11 y hasta el miércoles 13 de mayo, Argentina está viviendo una nueva edición del Hot Sale , el evento que reúne a marcas de todo el país en tres jornadas de ofertas y descuentos online. En solo cinco horas desde su arranque, se efectuaron casi 50 mil ventas por un total de más de $4.482 millones.

Los datos corresponden a Tiendanube , la plataforma de e-commerce elegida por 1 de cada 2 marcas argentinas, con más de 75.000 tiendas en su ecosistema. Ropa, cosmética, calzado y materiales de construcción han sido los productos más vendidos en las primeras horas del evento .

En las primeras 5 horas de la primera jornada, solo en Tiendanube, se realizaron casi 50.000 transacciones, con un ticket promedio de $91.374, que alcanzaron una facturación total de más de $4.482 millones. El mayor pico de ventas se dio a las 00:00 horas -al iniciarse el evento- con un ritmo de más de 120 órdenes por minuto.

Los consumidores muestran cada vez mayor diversificación en sus elecciones. La tarjeta de crédito continúa liderando con un 47 %, seguida por la transferencia bancaria con un 19 % y billetera digital con el 7 %.

Durante las primeras cinco horas del Hot Sale, los datos de Tiendanube mostraron que el 71% de las órdenes incluyó algún tipo de promoción, una señal clara de que los descuentos son el motor que activa la decisión de compra en este evento. Entre esas ofertas, el envío gratuito se destacó como la más elegida: una de cada dos órdenes lo incluyó, lo que lo posiciona como la herramienta promocional con mayor tracción para los comercios que buscan convertir en las horas pico del Hot Sale.

Además, los datos de Tiendanube revelaron qué puso el consumidor argentino en el carrito: remeras, camperas y pantalones encabezaron el ranking de productos más vendidos, seguidos por cremas faciales y corporales, botas y materiales de construcción. La lista combina ítems de consumo inmediato con compras de mayor planificación, lo que sugiere que el Hot Sale ya no opera como una fecha exclusiva de moda o tecnología, sino como un evento de consumo masivo transversal.

“El arranque de esta edición confirma una tendencia que ya veníamos anticipando: por un lado, las categorías que siempre lideran, como Indumentaria o Salud y Belleza, vuelven a sobresalir. Pero lo más interesante es que los artículos de ‘alta consideración’, como los materiales de construcción, están ganando peso. Esto nos muestra que los argentinos no solo buscan la oportunidad del momento, sino que planificaron el evento para concretar esas compras más relevantes que venían proyectando”, comenta Franco Radavero, Gerente General de Tiendanube Argentina.

Qué están comprando los argentinos

Las categorías más elegidas por los usuarios al momento, liderando el volumen de ventas, son indumentaria con el 48,1%; deco y hogar con el 8,3%; y salud y belleza con el 8,1%.

Las compras fueron realizadas hasta el momento desde CABA y GBA en un 40 %, Provincia de Buenos Aires 11%, Córdoba con un 6 % y otras provincias representaron un 43 %. Además, el 69 % de los usuarios hicieron sus compras desde sus dispositivos móviles y el 31 % restante desde desktop. En cuanto al Social Commerce, de las ventas traccionadas a través de redes sociales, Instagram domina con un 91 %, mientras que Facebook representa el 9 % de esas conversiones.

Y entre las elecciones en cuota, los argentinos eligieron el pago en 1 cuota con un 61% (creciendo 8 puntos porcentuales versus Hot Sale 2025); se posiciona segundo el pago en 3 cuotas con un 19% (+4 pp. versus Hot Sale 2025) y, finalmente, las compras en 6 cuotas alcanzan un 14% (-3 pp.) del total de las transacciones financiadas. El restante 6% es para las 12 cuotas sin interés, que caen 9 puntos versus la última edición del evento.