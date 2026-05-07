Despegar se suma al Hot Sale con beneficios para viajar por Argentina y el mundo

El Hot Sale 2026 llega en un momento clave para quienes buscan anticipar sus próximas vacaciones. Entre el lunes 11 y el miércoles 13 de mayo, el evento de comercio electrónico reunirá a más de 800 marcas y volverá a tener al turismo como una de las categorías más buscadas por los usuarios.

En ese escenario, Despegar prepara una propuesta enfocada en descuentos, financiación y beneficios para comprar viajes por Argentina y el exterior.

La compañía buscará posicionarse entre las principales opciones del rubro durante los tres días de ofertas. Su propuesta incluye promociones en paquetes, vuelos y alojamientos, con un punto especialmente destacado para quienes piensan en destinos internacionales: Despegar afirma que permitirá pagar viajes al exterior en hasta 3 cuotas sin interés, una condición que puede resultar decisiva para quienes comparan precios antes de cerrar una compra.

La financiación también tendrá peso en los destinos nacionales . Para viajes dentro de Argentina, la empresa anticipó beneficios de hasta 12 cuotas sin interés con banco ICBC y Brubank en paquetes y hoteles seleccionados. La propuesta apunta tanto a quienes empiezan a organizar las vacaciones de invierno como a quienes buscan escapadas para los próximos fines de semana largos.

En el segmento internacional, Despegar sumará descuentos especiales con Banco Macro, ICBC y Mercado Pago. Entre las promociones comunicadas aparece el beneficio 4x3 en hoteles de Sudamérica, Estados Unidos y Europa, una modalidad en la que se pagan tres noches y la cuarta queda bonificada. También habrá alternativas de pago en dólares, con opciones en efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito y financiación en cuotas para servicios contratados en el exterior.

despegar.jpg Despegar.com

“Desde Despegar nos sumamos a esta nueva edición del Hot Sale con el objetivo de seguir impulsando el turismo y acercar las mejores opciones a los viajeros”, afirmó Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay. La ejecutiva sostuvo que el evento representa “una oportunidad excelente para que los argentinos comiencen a planificar sus próximas vacaciones de invierno, aprovechando nuestras opciones de financiación, descuentos exclusivos y cuotas tanto en destinos nacionales como internacionales”.

Una compra cada vez más planificada

La previa del evento también tendrá movimiento. Durante esta semana, Despegar activa una instancia de Pre Hot Sale con promociones anticipadas, pensada para quienes no quieren esperar al inicio formal de la campaña. En un contexto en el que los usuarios comparan precios, revisan condiciones bancarias y buscan cuotas antes de decidir, esa ventana previa puede funcionar como una oportunidad para detectar tarifas convenientes antes de que empiece el pico de demanda.

La empresa también recomienda utilizar SOFIA, su asistente virtual con inteligencia artificial. La herramienta permite comparar precios en tiempo real, armar itinerarios personalizados y buscar alternativas según las preferencias de cada usuario. A eso se suma el programa Pasaporte Despegar: las compras realizadas durante el evento sumarán puntos para futuros viajes y experiencias.

El Hot Sale vuelve así a funcionar como una fecha fuerte para el turismo digital. La clave, como ocurre en cada edición, estará en revisar las condiciones de cada promoción, comparar precios finales y verificar bancos, cuotas, fechas disponibles y políticas de cancelación antes de confirmar la compra. Para quienes ya tienen un destino en mente, mayo puede abrir una oportunidad para transformar la planificación en reserva concreta.