Hot Sale 2026: cuándo es, qué marcas estarán y cuáles serán las promociones
El comercio electrónico de Argentina se revoluciona ante la llegada del Hot Sale 2026 en los próximos días. Los detalles.
Se aproxima una nueva edición del Hot Sale 2026, el evento de comercio electrónico más importante de Argentina, que reunirá a más de 800 marcas con promociones especiales, financiación en cuotas y ofertas exclusivas durante tres días. Los detalles.
La iniciativa busca impulsar el consumo digital en un contexto donde los usuarios priorizan precios competitivos y facilidades de pago.
Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el evento se desarrollará del lunes 11 al miércoles 13 de mayo, con la participación de empresas de todo el país, incluyendo una fuerte presencia de pymes, que representan casi la mitad de los participantes.
Descuentos en el Hot Sale 2026
El Hot Sale volverá a poner el foco en cuatro ejes clave: descuentos, financiación en cuotas sin interés, liquidación de stock y mejoras en las condiciones de envío. Según lo establecido por la organización, las marcas deberán ofrecer al menos un 5% de descuento con tres cuotas sin interés o un 10% de rebaja directa sobre el precio de lista.
Además, se espera que los descuentos sean significativos: en la edición anterior promediaron el 30%, mientras que en esta ocasión podrían alcanzar o superar esos niveles, especialmente en productos seleccionados.
El evento incluirá también más de 15.000 “MegaOfertas” y promociones especiales en franjas horarias específicas, como las “MegaOfertas Bomba” o el “Mega BOOM”, que en la última noche ofrecerá rebajas de al menos el 50%.
Los consumidores podrán acceder a promociones en 11 categorías, entre ellas electrodomésticos, tecnología, indumentaria, viajes, muebles, supermercado y servicios.
A su vez, el sitio oficial del evento incorporará herramientas para mejorar la experiencia de compra, como filtros por precio, porcentaje de descuento, cuotas sin interés y características específicas de los productos. También habrá rankings de artículos más buscados y secciones especiales con ofertas destacadas.
Otra de las novedades será la sección “Descolocados”, con productos fuera de temporada que tendrán descuentos desde el 40%, lo que apunta a ampliar las oportunidades de ahorro.
El Hot Sale se consolida como una herramienta fundamental para el sector del e-commerce, que viene mostrando un crecimiento sostenido en Argentina. En este contexto, el evento funciona como un “acelerador de ventas” tanto para grandes empresas como para emprendedores y pymes.