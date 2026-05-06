Hot Sale 2026: cuándo es, qué marcas estarán y cuáles serán las promociones

Se aproxima una nueva edición del Hot Sale 2026, el evento de comercio electrónico más importante de Argentina, que reunirá a más de 800 marcas con promociones especiales, financiación en cuotas y ofertas exclusivas durante tres días. Los detalles.

La iniciativa busca impulsar el consumo digital en un contexto donde los usuarios priorizan precios competitivos y facilidades de pago.

Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el evento se desarrollará del lunes 11 al miércoles 13 de mayo , con la participación de empresas de todo el país, incluyendo una fuerte presencia de pymes, que representan casi la mitad de los participantes.

El Hot Sale volverá a poner el foco en cuatro ejes clave: descuentos, financiación en cuotas sin interés, liquidación de stock y mejoras en las condiciones de envío. Según lo establecido por la organización, las marcas deberán ofrecer al menos un 5% de descuento con tres cuotas sin interés o un 10% de rebaja directa sobre el precio de lista.

El Hot Sale se extiende en el Banco Provincia con la Hot Week Foto: Shutterstock

Además, se espera que los descuentos sean significativos: en la edición anterior promediaron el 30%, mientras que en esta ocasión podrían alcanzar o superar esos niveles, especialmente en productos seleccionados.

El evento incluirá también más de 15.000 “MegaOfertas” y promociones especiales en franjas horarias específicas, como las “MegaOfertas Bomba” o el “Mega BOOM”, que en la última noche ofrecerá rebajas de al menos el 50%.

Los consumidores podrán acceder a promociones en 11 categorías, entre ellas electrodomésticos, tecnología, indumentaria, viajes, muebles, supermercado y servicios.

A su vez, el sitio oficial del evento incorporará herramientas para mejorar la experiencia de compra, como filtros por precio, porcentaje de descuento, cuotas sin interés y características específicas de los productos. También habrá rankings de artículos más buscados y secciones especiales con ofertas destacadas.

Otra de las novedades será la sección “Descolocados”, con productos fuera de temporada que tendrán descuentos desde el 40%, lo que apunta a ampliar las oportunidades de ahorro.

El Hot Sale se consolida como una herramienta fundamental para el sector del e-commerce, que viene mostrando un crecimiento sostenido en Argentina. En este contexto, el evento funciona como un “acelerador de ventas” tanto para grandes empresas como para emprendedores y pymes.