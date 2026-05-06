Saldo negativo de la SUBE: los montos vigentes para colectivos, subte y trenes en mayo

Mayo llegó con nuevos valores para moverse en el Área Metropolitana de Buenos Aires y, como suele ocurrir cada vez que sube el transporte, una pregunta vuelve a aparecer entre los usuarios: cuánto se puede viajar “en rojo” con la tarjeta SUBE .

La respuesta no es igual para todos los servicios. Aunque circularon cifras más altas, la información oficial vigente mantiene el saldo de emergencia en -$1.200 para colectivos, subtes y transporte fluvial cuando el pasaje de lanchas se paga en boletería.

El saldo negativo funciona como un auxilio automático. No hace falta activarlo ni realizar un trámite previo: si la tarjeta no tiene fondos suficientes, el sistema permite completar el viaje hasta el límite habilitado y luego descuenta ese monto en la siguiente recarga.

Para los trenes Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur y el Tren del Valle de Neuquén , además de las validadoras de las lanchas del Delta, el margen disponible es de -$650 . La línea Urquiza, en cambio, conserva un tope menor de -$480 hasta que finalice la modernización de sus molinetes.

El tope de carga y las formas de acreditar saldo

Otro dato importante para quienes usan la tarjeta todos los días es el límite máximo que puede tener cargado el plástico. SUBE informa que el saldo permitido llega hasta $40.000, un monto que puede acreditarse por la app oficial en celulares compatibles con NFC, en colectivos con la función Carga a Bordo o en Terminales Automáticas.

La recomendación práctica es revisar el crédito antes de salir, sobre todo porque en algunos servicios el valor del boleto ya se acerca o incluso supera el margen de emergencia disponible.

Nuevas tarifas de mayo en colectivos y subte

En la Ciudad de Buenos Aires, las líneas de colectivos de recorrido íntegramente porteño aplicaron en mayo una suba del 5,4%. Para usuarios con SUBE registrada, el boleto de hasta 3 kilómetros quedó en torno a $753,86; el tramo de 3 a 6 kilómetros, en $837,66; el de 6 a 12 kilómetros, en $902,19; y el de 12 a 27 kilómetros, en $966,77. En el subte, el pasaje pasó de $1.414 a $1.490 para tarjetas registradas, mientras que quienes no tengan la SUBE nominalizada deben abonar $2.369,10.

La situación en el AMBA quedó más fragmentada por jurisdicción. Las líneas nacionales, que conectan la Ciudad con el conurbano y dependen de Nación, mantienen el boleto mínimo en $700 con SUBE registrada, según el cuadro vigente informado oficialmente. En cambio, las líneas provinciales bonaerenses —identificadas, en general, con numeración desde el 200— tuvieron una actualización mayor desde el lunes 4 de mayo: el boleto mínimo pasó a $968,57, con valores que llegan hasta $1.708,07 en los tramos más extensos.

Con este esquema, quedarse sin saldo puede generar más complicaciones que antes. En el subte, por ejemplo, el boleto registrado de $1.490 supera el saldo de emergencia oficial de -$1.200, por lo que una tarjeta en cero no alcanza para atravesar el molinete. La clave, entonces, es cargar antes de llegar al límite, registrar la SUBE para acceder a la tarifa más baja y tener presente que el saldo negativo no es un monto único para todo el sistema, sino que cambia según el medio de transporte utilizado.