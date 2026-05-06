Estacionamientos truchos: levantan casi 300 espacios irregulares para personas con discapacidad

Se erradicaron casi 300 reservas de estacionamiento para personas con discapacidad irregulares en Buenos Aires, incluyendo permisos vencidos y titulares fallecidos.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ordenó que se levantaran casi 300 estacionamientos truchos para personas con discapacidad que había en la capital nacional. La medida se tomó luego de una exhaustiva revisión de los beneficiarios.

La revisión de los estacionamientos para personas con discapacidad arrojó que casi 300 de ellos tenían permisos vencidos, eran truchos o hasta incluso habían sido otorgados legalmente para titulares que hoy se encuentran fallecidos.

Así levantaron los estacionamientos truchos en la Ciudad de Buenos Aires Estacionamientos truchos en la Ciudad de Buenos Aires GCBA

La identificación de estos que contaban con irregularidades para su permanencia generó que luego el Gobierno porteño diera la orden de que se removieran los mismos. Un total de 272 reservas de estacionamientos irregulares para personas con discapacidad.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destacó esta acción por parte de su administración: "Basta de vivos. Se terminaron los estacionamientos truchos. En lo que va de 2026 levantamos 272 reservas irregulares para personas con discapacidad: permisos vencidos, falsos o incluso con titulares fallecidos. Esto no es contra quienes cumplen con los requisitos. Al contrario: las personas que realmente lo necesitan tienen su lugar garantizado. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad".